Verzet buurman tegen herstel historische boerderij De Keet in Zeijerveld: 'Heb 25 jaar tegen die rotzooi moeten aankijken'

Een opknapbeurt voor de historische boerderij De Keet aan de minister Cremerstraat in Zeijerveld wordt belemmerd door verzet van een buurman. Hij had het pand in het verleden zelf willen renoveren, maar zou er toen van de gemeente geen toestemming voor gekregen hebben. Hij vraagt de Raad van State in Den Haag nu een streep te halen door de vergunning voor de nieuwe eigenaar van het pand.