Twee nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Drenthe is met slechts twee gevallen gestegen ten opzichte van een dag eerder. In totaal telt onze provincie nu 491 mensen met covid-19.

Evenals een dag eerder is het aantal ziekenhuisopnames stabiel op 115. Ook het aantal Drenten dat is overleden aan het coronavirus blijft gelijk (32). Dat tonen de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het totaal aantal besmettingen in Drenthe ligt hoger, omdat niet iedereen met klachten getest wordt op het coronavirus.

Landelijk

Het landelijk dodental als gevolg van covid-19 is gestegen met 36, meldt het RIVM. Gisteren was dat 86. In totaal zijn nu, voor zover bekend, 5204 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het virus.

Het aantal nieuwe besmettingen, opnames en sterfgevallen ligt aanzienlijk lager dan op het hoogtepunt van de coronacrisis, eind maart en begin april.

Veertien coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Nederland laat weten dat er op dit moment veertien coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen zijn opgenomen. Van hen liggen zes op de intensive care.

Afgelopen vrijdag lagen zestien patiënten in Drentse ziekenhuizen, van wie negen op de intensive care.

In de ziekenhuizen van de drie noordelijke provincies liggen in totaal 107 coronapatiënten. 44 van hen liggen op de intensive care. Van deze laatste groep zijn 27 personen afkomstig uit een andere regio.