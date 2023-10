Kolonieverhaal Wilhelminaoord krijgt centrale plek bij dorpshuis

Het vrijwillige klusteam van Wilhelminaoord heeft er een flinke klus aan gehad. Maar het is gelukt om het terras van Ons Dorpshuis om te toveren tot een plek waar het verhaal van de Kolonie Wilhelminaoord wordt verteld.

Nieuwe banken, bestrating en beplanting. Het terras van het dorpshuis is de afgelopen maanden volledig aangepakt. Dat was nodig volgens projectleider Jannes Prikken. "De binnenkant van Ons Dorpshuis loopt als een trein. Maar de buitenkant was niks waard. Er werd over gemopperd door inwoners." Met drie andere vrijwilligers van de voetbalclub ondernam Prikken actie.

Museum De Proefkolonie

Samen met het dorpshuisbestuur en stichting Weldadig Oord werd een plan bedacht om het terras aantrekkelijk te maken voor inwoners én bezoekers aan het gebied. Verdeeld over het terrein staan panelen met afbeeldingen en verhalen over de geschiedenis van Wilhelminaoord. "Jan Mensink, oud-directeur van de Maatschappij van Weldadigheid dook daarvoor in zijn archief," vertelt Prikken. De panelen zijn een aanvulling op de informatie in het museum De Proefkolonie in Frederiksoord. "De meeste mensen doen in het museum de eerste indruk op. Daar wordt het grote verhaal verteld. Wat hier staat is een deel van het verhaal dat zich in Wilhelminaoord heeft afgespeeld."