Kappers staan te popelen: 'Ik kan de agenda vullen met afspraken'

Kapper Alex Eding uit Borger kan niet wachten om zijn zaak weer open te doen. Als het eenmaal zover is, wil hij ook geen minuut langer dichtblijven. "Op de dag dat we weer open mogen, begin ik meteen 's nachts. Ik heb zelfs al klanten die dan willen komen", vertelt Eding lachend. "Als ik wil, kan ik maandag tot vier uur 's ochtends inmiddels vullen met afspraken."

Koopavonden

Bang voor een mislukte coupe hoeven zijn klanten niet te zijn, ook niet bij een nachtelijke knipbeurt. Voor Eding voelt de schaar als een natuurlijk verlengstuk. "Ik knip met m'n ogen dicht nog een pony recht. Dat is geen enkel probleem."

Vanaf maandag wil Eding graag de financiële schade van de afgelopen periode inhalen. "We hebben er acht weken wakker van gelegen. Maandag hebben we een eenmalige ludieke actie en daarna ga ik voorlopig een beetje in de lijn van de supermarkten zitten. Dan draaien we elke avond een koopavond."

Eding heeft inmiddels zijn voorbereidingen getroffen. Zo heeft hij bijvoorbeeld een automatiek met mondkapjes geregeld. "Klanten kunnen dan met mondkapjes op mijn zaak binnen. De aanpassingen vergen extra tijd en energie, maar dat geeft niets. Het is hartstikke mooi als we weer open kunnen en op dit moment moeten we de richtlijnen respecteren. De zon begint weer te schijnen aan het einde van de horizon."

Spat- en mondkap

Dea Koops, eigenaar van Expression Hairstylisten in Assen, wil eveneens dolgraag weer beginnen. Ze merkt ook dat veel mensen behoefte hebben aan een knipbeurt. "Ik heb al veel klanten aan de lijn gehad, vooral sinds vanochtend. Bijna iedereen zegt 'zet mij komende maandag maar in je agenda'. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Ik heb een spatkap en een mondkap aangeschaft. En bij de balie staat een scherm."

"Het is een hele nieuwe wereld", beseft Koops. "Ik zal klanten bij binnenkomst vragen of ze zich goed voelen en ze moeten hun handen desinfecteren. Tijdens de behandeling wil ik graag dat ze niet praten. Dat sociale aspect ga ik zeker missen, maar ik neem het zekere voor het onzekere. Verder ligt er geen lectuur meer in mijn zaak. Ik hoop op begrip van de klanten. We zullen ons nu eenmaal aan de regels moeten houden, anders moeten we weer dicht."