Zoektocht naar eeuwenoude geschiedenisboeken over Drenthe

Van der Sanden is ook geïnteresseerd in de eigenaren van die boeken. "Als iedere bezitter zijn naam in het boek heeft gezet, en in het mooiste geval ook nog een jaartal erbij van wanneer diegene het heeft aangeschaft, dan zou je van elk boek een soort stamboom kunnen maken en kunnen kijken in wiens bezit dat boek is geweest. En als die mensen makkelijk te achterhalen zijn, wat voor mensen het waren; onderzoekers, dominees, noem maar op."

Witte wieven en reuzen

Volgens Van der Sanden is dit boek van Picardt 'zo ongeveer het eerste boek dat systematisch aandacht besteed aan grafheuvels, celtic fields en hunebedden'. "Het is ook voorzien van hele mooie prenten, die allerlei prehistorische situaties voorstellen. Een wit wief wat uit een grafheuvel komt, reuzen die bezig zijn om een hunebed te bouwen en ondertussen ook nog gewone mensen opeten, een celtic field van boven gezien...."

In die tijd een heel bijzonder boek dus en eigenlijk nog steeds, vindt Van der Sanden. "Dat maakt het een heel intrigerend boek. En die oplage van 125 is goed te overzien, dus dat maakt dat dit project mijns inziens haalbaar moet zijn."

Prent van reuzen die hunebed bouwen uit het boek van Picardt (Rechten: Wijnand van der Sanden)

Hele klus

Van der Sanden weet al dat niet alle 125 exemplaren nog bestaan. "In twee gevallen weet ik dat een boek tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen is. Er is een bibliotheek in brand gevlogen en boeken zijn verdwenen. Van de andere boeken moeten we uit zien te vinden of dat zo is."

En dat is nog best een hele klus. "Een deel kun je makkelijk vinden via internet. Boeken die in bibliotheken zijn beland, die vind je wel, maar een groot deel zal ook in particuliere handen zijn, bij verschillende particulieren in de boekenkast staan. En die vinden... dat is natuurlijk een hele klus", aldus Van der Sanden.

Er wordt een artikel of boek over het onderzoek geschreven, afhankelijk van hoeveel Van der Sanden over de boeken te weten komt. Van der Sanden: "Er zal ongetwijfeld een artikel in zitten, hoe dit boek zich in de loop van de eeuw verspreid heeft en wat er nog van het boek over is."

De auteur van het boek, Johan Picardt (Rechten: Collectie Rijksmuseum)

