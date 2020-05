'Mondkapjes in openbaar vervoer worden verplicht'

Dat melden bronnen aan de NOS. Het kabinet gaat die versoepeling van de maatregelen vanavond bekendmaken tijdens een persconferentie.

Ov-bedrijven vragen al langer om het verplicht dragen van mondkapjes, omdat het in bussen en treinen onmogelijk is om steeds anderhalve meter afstand te houden. Nu is het openbaar vervoer vooral bedoeld voor mensen met cruciale beroepen. De maatregelen worden versoepeld, omdat het aantal coronabesmettingen minder wordt.

Verder komt er een pilot voor verpleeghuizen, om een ruimere bezoekregeling toe te staan, schrijft RTL Nieuws. In alle 25 GGD-regio's wordt één verpleeghuis aangewezen voor de pilot.

Restaurants, musea en podia

Volgens de Telegraaf worden er meer regels verruimd. Zo is de maatregel om met niet meer dan drie mensen bijeen te komen volgende week al niet meer van kracht en mogen per 1 juni restaurants, musea en podia onder bepaalde voorwaarden weer open. Verder kunnen sportscholen per 1 september van het slot. Vanaf 1 juli mag er in ons land weer gekampeerd worden. Komende maandag mogen kappers en nagelstudio's weer open. Vanaf juni zijn de terrassen ook - weliswaar beperkt - weer geopend.

De afgelopen dagen lekte al veel uit over de kabinetsplannen die op handen zijn. Het complete pakket is groter dan bekend. Het kabinet denkt dat de maatregelen kunnen worden versoepeld omdat het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen sneller dan gedacht slinkt.