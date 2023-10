Henk Busscher pakt de draad weer op: 'Ik moet dit gewoon doen, dit hoort bij mij'

Een goed gevoel

Want Busscher prijst zich gelukkig met de voorlopige woning waar zij nu over beschikken: pal tegenover hun afgebrande pand. "Onze buren hebben een huurwoning, die zij tot december verhuurden. Maar vlak na de brand bleken de toenmalige huurders nog deze maand te willen vertrekken. Tsja, dat was goed nieuws voor ons, want wij mochten erin. We zitten nu tegenover onze oude woning en in onze vertrouwde buurt. En dat geeft gewoon een goed gevoel."

Het pandje beschikt ook over een enorme loods, waarin Busscher zijn muziekwinkel weer in het klein begonnen is. "Vandaag zijn er alweer drie bestellingen de deur uitgegaan."

Oorlogsgebied

Busscher heeft inmiddels ook toegang tot zijn oude woonwinkelpand, dat vlak na de brand was afgezet. De hekken staan er nog, maar hij kan gewoon het terrein op. Het terrein lijkt wel een oorlogsgebied. Het decor van een apocalyptische film. Brokken puin, gesmolten mixers, verwrongen staal, door het vuur aangevreten kleding en vooral veel bekkens. Geblakerd, kromgetrokken en groen verschoten door de vlammen.

De onvermijdelijke lucht van verbrand plastic hangt zwaar in de lucht. Springen de tranen Busscher niet in de ogen bij die verwoeste aanblik? "Het is allemaal weg. Er is niets meer van over, nee. Maar het went. Je loopt er langs en het doet ons niet zoveel meer als eerst."

Kijken naar wat wel kan

Want Busscher houdt de blik vol goede moed op de toekomst. Herbouw is en blijft het plan. Maar het hangt wel af van de uitkering door de verzekering. Busscher kan niet aangeven hoe groot de schade in financieel opzicht is. "Maar het gaat om veel geld. Als we eerst maar weer hier kunnen wonen. Dat is voor ons het belangrijkste. We kijken niet naar wat niet kan, maar wat juist wel kan. De rest komt dan vanzelf wel."

De verzekering heeft inmiddels alle onderzoeken afgerond. Nu is het afwachten. Als alles meezit verwacht Busscher in één of anderhalf jaar weer te kunnen bouwen.

Hoort bij mij