Boswachter: 'Ik had nooit verwacht dat de natuur nu op omvallen zou staan'

"De natuur in Nederland moet beter beschermd worden". Dat vinden boswachters van Natuurmonumenten. De boswachters riepen de lijsttrekkers van de zeventien grootste politieke partijen op om na de verkiezingen in actie te komen.

Bart Zwiers is een van de boswachters die de oproep steunt. Hij werkt in natuurgebied Vijftig Bunder bij Midlaren. "Als je goed kijkt, zie je dat de heide hier dood is. Jaar op jaar verdwijnen er meer heideplanten. Er is verrekte weinig van over", zegt Zwiers tegenover de NOS.

Besef

Zwiers spreekt de geluiden tegen dat het 'wel mee zou vallen met de stand van de natuur'. "Kijk maar naar de cijfers", zegt hij. "We zijn 76 procent van onze insecten kwijt, dat is devastating, ongelooflijk. Wij moeten beseffen dat wij daar onderdeel van zijn. Zonder die natuur hebben wij geen kans om te overleven. Die insecten bestuiven ons voedsel."

'Afschaling'

De boswachters zien natuurinstanties die worden 'afgeschaald' en het natuurbeleid dat wordt 'afgezwakt', terwijl dat beleid is bedoeld voor het behouden van een gezonde natuur. "Nog dertigduizend hectare te gaan; het is één voor twaalf. We moeten onszelf in de ogen kijken. Daarom hebben we alle lijsttrekkers aangeschreven. Nood breekt wet, het is écht nodig."