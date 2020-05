Maakindustrie in Drenthe profiteert van coronacrisis

Die alternatieven vinden ze in Europa. En dichter bij huis in Drenthe. Wim van de Beld van Betech in Hoogeveen merkt dat bij zijn noordelijke vestigingen. Betech maakt onderdelen en dan vooral geautomatiseerd en in massa. "We zagen in de eerste week van de coronacrisis dat zo'n 40 procent van onze opdrachten werd geannuleerd of opgeschoven naar augustus. Dan schrik je wel. Maar een week later kwamen er ineens nieuwe aanvragen binnen."

Die aanvragen komen vooral van bedrijven die geen onderdelen geleverd krijgen uit landen die vanwege het coronavirus 'op slot' zitten. "We kregen opdrachten van bedrijven die het normaal in China laten maken. Niemand houdt er rekening mee dat er zoveel bedrijven dichtgaan." Van de Beld merkt dat ondernemers meer dan ooit nadenken over het feit of het wel goed is om alle productie te verplaatsen naar lagelonenlanden.

Geen frame te krijgen

Technologies Added in Emmen heeft ook last van de levering van onderdelen. Bij Technologies Added kunnen bedrijven op kleine schaal produceren. Zo worden er kleine waterzuiveringsinstallaties gemaakt, lichtarmaturen, elektrische scooters, vouwwagens en transportfietsen. Voor de fietsen ontbreken door de coronacrisis en gesloten landen de metalen frames, zo zegt directeur Rob Goossens. "We bouwen de eerste transportfietsen. Maar de frames kunnen niet geproduceerd worden. Daarom zijn we op zoek naar een noordelijk bedrijf dat deze frames ook kan maken. Zijn we meteen van de risico's af."

Goossens ziet, net als Van de Beld, een kentering ontstaan. Drentse bedrijven kunnen daarvan profiteren. Zeker omdat de kosten door verregaande automatisering laag gehouden worden, zegt Wim van de Beld van Betech. "Er zijn niet alleen productiekosten in China, maar ook logistieke kosten. Je moet veel grotere series bestellen in Azië. Het is veel langer onderweg. Je kan dichter bij huis veel beter anticiperen op de markt. Je kan de ene week meer krijgen dan de andere week."

Wat doen we het milieu aan met al die transporten over de wereld?" Rob Goossens van Technologies Added

Blijft productie in Drenthe?

Zowel Van de Beld van Betech als Goossens van Technologies Added denken dat de productie na de coronacrisis niet weer teruggaat naar landen als China, India en Mexico. "We zijn met een startup bezig die overwoog om naar China te gaan. Maar dat willen ze nu eigenlijk liever niet. We zien dat landen ver weg niet innovatief genoeg zijn en niet produceren zoals de markt dat wil. En wat doen we met al die transporten het milieu aan?"

Bij Betech zijn ze sinds de uitbraak van het coronavirus onder andere bezig met de productie van onderdelen voor beademingsapparatuur. Volgens Arjan Schuinder van Betech zat er nogal wat haast achter. "Het is een product dat 90.000 toeren draait per minuut en waar veel van gevraagd wordt. Dit onderdeel werd eerder in Azië gemaakt. En nu in Drenthe. We moesten het snel maken. Er was haast bij. Binnen 26 uur waren we zo ver om het eerste deel af te leveren. Hoe eerder we klaar zijn, hoe sneller de beademingsapparatuur gemaakt is voor ziekenhuizen."

Een ander voorbeeld zijn onderdelen voor ziekenhuisbedden voor een klant in Denemarken. "Normaal gesproken maken ze die in India. Daar hebben ze veel handen voor. Wij doen het zo geautomatiseerd mogelijk om de kosten laag te houden. Het is een gevoelig product. Er zit bij ons bijna geen arbeid aan. Anders wordt het te duur. Dat is nog wel een uitdaging. Maar waarom zou je niet dichtbij kopen? Made in Holland zijn we trots op. En dat lukt redelijk."