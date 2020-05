Terrassen weer open: 'Hoe moeten mensen naar het toilet toe?'

Dat vanaf 1 juni waarschijnlijk de terrassen weer open mogen, is op zichzelf een mooi gegeven, vindt Nick Zoer van De Brasserie in Emmen. Maar hij vraagt zich meteen wel een paar dingen af. "Hoe moeten mensen naar het toilet toe? Hoe moet het als het regent?"

"Ik hoop dat de overheid ook voor binnen, voor in een horecazaak, met maatregelen komt. Dat we met de anderhalve meter-maatregelen ook binnen uit de voeten kunnen. Met schotten tussen de tafeltjes bijvoorbeeld." Bij De Brasserie hebben ze de afgelopen weken dan ook niet stilgezeten en zijn die schotten inmiddels gemaakt.

Ruimer terras

In overleg met de gemeente Emmen hoopt Zoer dat hij z'n buitenterras wat ruimer op kan zetten, door nog een paar meter van de Hoofdstraat erbij te pakken. "Ik weet niet precies wat de eisen zijn, maar natuurlijk moeten de hulpdiensten er langs kunnen en moeten we ook goed overleggen met winkeliers. Het wordt sowieso passen en meten." Normaal gesproken kunnen op het terras van De Brasserie bijna tweehonderd mensen zitten, verdeeld over 45 tafels.

Nick Zoer vertelt dat het lastige tijden zijn. "Maar we doen er alles aan om het zo goed mogelijk klaar te stomen, voor als het weer mag. Ik hoop dat we weer zo snel mogelijk van start kunnen natuurlijk." Daarnaast krijgt hij naar eigen zeggen veel positieve signalen uit de omgeving. "Het gaat echt de hele dag door hier. Mensen die aankloppen en even een praatje komen maken. Of ons berichtjes sturen en zeggen dat ze ons missen. Dat is heel mooi om te zien."