Oud-prof Ruud ter Heide verbreekt stilzwijgen: opnamen verhoor verdwenen

Zelf zegt Ter Heide dat hij 'keihard bewijs' heeft dat in het strafonderzoek door een blunder minstens één verhoor nooit is opgenomen. De voormalig profvoetballer van onder andere FC Emmen vraagt zich af wat er dan nog meer fout is gegaan.

Ter Heide en zijn broer zitten een celstraf van twaalf jaar uit voor een dodelijke steekpartij bij een café in het Overijsselse Reutum. Ze werden veroordeeld voor het doodsteken van een inwoner van Winterswijk. Tot op heden beriepen ze zich op hun zwijgrecht, maar verbreken nu voor het eerst het stilzwijgen in een gesprek met RTV Oost.

Aangifte tegen rechercheurs

Ter Heide doet aangifte tegen twee rechercheurs wegens 'meineed en valsheid in geschrifte'. Volgens de oud-voetballer hebben politie en justitie in het onderzoek grote steken laten vallen.

Na z'n veroordeling heeft Ter Heide het dossier uitgeplozen en alle geluidsopnamen beluisterd. Meest opmerkelijk is het verhoor van een ooggetuige, waarvan de geluidsopnamen verdwenen blijken. Deze getuige doet in een later verhoor uitgebreid zijn beklag over de manier waarop hij een eerdere keer door rechercheurs op intimiderende wijze zes uur lang stevig aan de tand werd gevoeld. De opname van dat gesprek werd geregistreerd via een mobiel opnameapparaat, waarna het werd opgeslagen op een soort harde schijf. Maar dat verhoor is nergens terug te vinden. Ter Heide houdt er zelfs rekening mee dat het bewuste gesprek nooit is opgenomen.

'We zijn onschuldig'

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten - belast met interne onderzoeken binnen de politie - is intussen op de hoogte van de aangifte. Door corona was het echter nog niet mogelijk die op te nemen.

Ter Heide zegt dat hij en zijn broer onschuldig vastzitten. Over wie er dan wel verantwoordelijk zou zijn voor de dodelijke steekpartij, laat hij zich niet uit. "Er waren destijds elf mensen op dat terras. Tot op heden hebben we gezwegen, maar om maar iemand veroordeeld te krijgen is er gesjoemeld met de processen-verbaal. En dat ga ik nu aantonen ook."

