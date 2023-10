Zes jaar cel geëist tegen oud-fysiotherapeut voor aanranding en verkrachting

Volgens de officier van justitie heeft een 55-jarige man uit Emmer-Compascuum als fysiotherapeut van 2016 tot eind 2021 zestien vrouwen in zijn praktijk aangerand of verkracht. De inmiddels oud-fysiotherapeut zou daarvoor een celstraf van zes jaar moeten uitzitten.

Dat gebeurde in de praktijk van de man in Klazienaveen. De praktijk is inmiddels gesloten. De man heeft zich laten uitschrijven uit het BIG-register en kan daardoor zijn beroep niet meer uitoefenen.