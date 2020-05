Op ontdekking in eigen land: 'Drenthe heeft hartstikke mooie natuur'

Kooren had in eerste instantie een wat saai beeld van Drenthe: "Ik heb er familie wonen, dus ik ben er een aantal jaren geleden wel geweest. Het had voor mij een wat stoffig imago, maar ik dacht 'ik ga er toch een keer naartoe'. Het bleek mooi te zijn, hartstikke mooie natuur. Dus het heeft me aangenaam verrast."

Drenthe vanuit de lucht

In onze provincie maakte Kooren beelden met een drone vanuit de lucht. "Dan zie je helemaal hoe mooi de landschappen zijn." De fotograaf maakte deze beelden ook in 'coronatijd'. "Je staat midden in de natuur, dus met weinig mensen. Dan is dat prima te doen."

Kooren vindt het niet alleen 'hartstikke mooi en leuk' om natuur vast te leggen, hij wil mensen ook inspireren. "Ik probeer met mijn beelden gewoon mensen te inspireren om lekker naar buiten te gaan en de natuur in te trekken. Ik zou zeggen, trek ook vooral je schoenen aan en ga naar buiten en ontdek hoe mooi Nederland kan zijn", aldus Kooren. De fotograaf denkt na het maken van de beelden zeker nog eens terug te keren naar Drenthe.