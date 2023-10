Verhuurder wilde stichting Goed Gevoel uit pand Beilen zetten, partijen nu toch om tafel

Mag stichting Goed Gevoel in het huidige pand in Beilen blijven of moeten ze de winkel leeghalen? Die vraag lag vandaag op tafel in de rechtbank in Assen. Een uitspraak kwam er niet, de verhuurder en de stichting gaan kijken of ze samen tot een oplossing kunnen komen.

De rechter wil over een week weten of de partijen er onderling zijn uitgekomen.

Nieuwe huurder

De eigenaar van het pand aan de Brinkstraat zette in op een vertrek van de stichting, die onder andere voedselpakketten geeft aan mensen die niet rond kunnen komen.

Een meubelverkoper heeft aangegeven de ruimte te willen huren, waardoor de eigenaar maandelijks meer huur kan ontvangen. "Naast AOW is de opbrengst van de winkel mijn enige pensioen", legde hij uit. Daarnaast gaf hij aan dat de nieuwe huurder heeft aangeven het pand over twee jaar te willen kopen. Volgens zijn advocaat zou de opbrengst de pensioenvoorziening vormen en wordt een deel verdeeld onder kinderen en kleinkinderen.

Kringloopwinkel

Stichting Goed Gevoel gebruikt het pand nu als kringloopwinkel. De opbrengst wordt gebruikt voor het samenstellen van voedsel- en kraampakketten voor mensen die zelf geen geld hebben voor de producten. Ook worden voor verjaardagen en feestdagen cadeautjes gekocht voor de doelgroep. Volgens de advocaat worden er 175 mensen per maand geholpen.

Het initiatief dat Mabel Stuiver zeven jaar geleden op Facebook begon groeide uit tot een stichting en begin 2021 mocht ze in het winkelpand aan de Brinkstraat trekken, voor een lager bedrag dan waarvoor de eigenaar het te huur had gezet. "Het stond een tijdje leeg, en ik had geen extra inkomen. Toen kwamen zij, alleen konden ze de huur lang niet betalen", blikt de eigenaar terug. Onder voorwaarden ging hij akkoord met de lagere huursom.

Achterdeur

Over die voorwaarden werd onlangs een andere rechtszaak gevoerd. Daarover volgt nog een hoger beroep. Vooruitlopend daarop wil de eigenaar dat het pand leeg wordt opgeleverd, zodat het contract met de nieuwe huurder rondgemaakt kan worden.

Volgens Stuiver is er op dit moment geen andere plek voor de stichting en belandt ze met alle spullen op straat. Ze is wel om zich heen aan het kijken, maar wat de zoektocht extra moeilijk maakt is dat ze een pand wil met een onopvallende achterdeur. "Voor ons is het hebben van een achterdeur zo belangrijk. Zo kunnen mensen zonder schaamte naar binnen komen om te vragen wat ze nodig hebben", liet ze voorafgaand aan de zaak weten.

Risico's

De rechter wees erop dat als hij uitspraak zou doen, er (financiële) risico's zijn voor beide partijen. Volgens hem heeft de pandeigenaar bijvoorbeeld geen zekerheid dat de meubelzaak het pand ook daadwerkelijk koopt over twee jaar. "Als de zaken tegenvallen kan die zeggen: ik zie er toch maar vanaf." En mocht in hoger beroep blijken dat de stichting onterecht uit het pand is gezet, dan moet er ook een schadevergoeding betaald worden.

Wel is duidelijk dat de nieuwe huurder meer huur gaat betalen dan de stichting nu. Daarop liet de stichting-voorzitter Stuiver weten ook open te staan om meer te betalen. "Nu breekt mijn klomp", riep de verhuurder verbaasd over die opmerking, net daarvoor had hij aangegeven dat het hele proces een wissel trekt op zijn gezondheid.

Deur op een kier

De rechter zag in de opmerking van Stuiver echter een kans om de partijen in gesprek te brengen. De huurprijs zou bijvoorbeeld omhoog kunnen terwijl het hoger beroep blijft lopen. Ook geeft het de stichting kans om op zoek te gaan naar een andere winkel in Beilen.