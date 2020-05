Veel maatregelen versoepeld: 'Maar we moeten wel verstandig blijven'

Vanaf komende maandag mogen de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. "Het gaat dan onder meer om kappers, schoonheidsspecialisten, masseurs, opticiens en rij-instructeurs", zei Rutte. "Wel zijn daar twee voorwaarden aan verbonden. Het werk moet zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand worden georganiseerd. Ook moet er gewerkt worden op afspraak. Klanten moet vooraf ook gevraagd worden of ze gezondheidsklachten hebben." Mensen met contactberoepen hoeven geen mondkapjes te dragen.

Ook mag iedereen van 18 jaar en ouder vanaf maandag weer buiten sporten. "Ook daar geldt: houd anderhalve meter afstand en douche thuis." Contactsporten en wedstrijden zijn dus nog verboden. Verder gaan bibliotheken maandag ook weer open.

Restaurants, theaters en musea

Vanaf 1 juni wil het kabinet een volgende stap zetten. Restaurants, cafés, bioscopen en theaters mogen maximaal dertig mensen ontvangen. Gasten moeten vooraf reserveren. Ook mogen de terrassen weer open. "Op voorwaarde dat iedereen moet aan een tafeltje zit en mensen anderhalve meter afstand houden."

Rutte liet weten dat ook musea vanaf 1 juni weer open mogen. "Mensen moeten wel vooraf een kaartje kopen, zodat de musea dan de drukte goed kunnen inschatten."

Mondkapjes in het OV

Op 1 juni gaat ook de normale dienstregeling in het openbaar vervoer weer in. Mondkapjes worden verplicht, omdat anderhalve meter afstand houden in een bus, tram of trein niet lukt. Op de stations en perrons moeten mensen wel die afstand bewaren. "Iedereen die met het OV reist moet zelf een mondkapje meenemen. Dat mag je zelf maken of kopen, maar je mag geen mondkapjes gebruiken die bestemd zijn voor de zorg", aldus Rutte.

Vanaf juni is in de treinen, bussen en trams 40 procent van het normale aantal zit- en staplaatsen beschikbaar. Rutte: "Dat betekent dat de capaciteit van het OV omhoog moet om alle mensen te kunnen vervoeren als het drukker wordt. "Dat opschroeven is een enorm proces, want ondertussen moet de winkel ook draaiend gehouden worden."

'Zelfbeheersing gevraagd'

Rutte riep wel op om de komende tijd alleen de noodzakelijke ritten met de auto en het openbaar vervoer te maken. "Van ons allemaal wordt zelfbeheersing gevraagd. Reis niet onnodig, doe het zoveel mogelijk buiten de spits en loop of fiets als het kan."

Daarnaast benadrukte hij dat spreiding heel belangrijk is. Om te veel drukte in de spits te voorkomen, wil het kabinet de openings- en sluitingstijden van bedrijven en instellingen flexibeler maken. "Daarover laten wij ons nu informeren."

Weer honderd mensen bij elkaar

Een maand later wil het kabinet het aantal van maximaal dertig mensen verhogen naar honderd. Dan kunnen ook kerken, congrescentra en crematoria honderd mensen ontvangen. Verder kunnen er dan weer wat grotere bruiloften worden gehouden en mogen ook gemeenschappelijke wc's en douches op campings weer open

Sportscholen en sauna's mogen op 1 september weer open. Ook mag er dan weer binnen gesport worden en zijn contactsporten weer toegestaan. Verder gaan onder meer casino's en coffeeshops weer open. Ook voor sekswerkers worden de maatregelen dan versoepeld.

'Blijf verstandig'

De coronamaatregelen kunnen worden versoepeld, maar daar gaat een streep door als mensen de teugels weer te veel laten vieren. "Dit kan alleen als iedereen zich verstandig blijft gedragen", zegt premier Mark Rutte.

Het kabinet gaat na iedere versoepeling kijken of het coronavirus niet weer opflakkert, aldus Rutte na kabinetsberaad over de coronacrisis. Het kabinet gaat "zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord" te werk. "Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf."

Een aantal voorschriften blijft daarom belangrijk, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Daar moet iedereen zich aan blijven houden. Zo moeten mensen thuisblijven bij klachten.

Coronatests

Het kabinet streeft ernaar vanaf 1 juni iedereen met coronaklachten op het virus te testen. Als iemand besmet blijkt, is het "cruciaal" dat er contactonderzoek komt. Een besmet persoon moet daarnaast veertien dagen in quarantaine, zegt De Jonge.

Daarnaast wordt in 25 verpleeghuizen in ons land binnenkort getest met het toelaten van bezoek. Verder zei de minister dat het aantal plekken op intensive cares in Nederland - als het nodig is - flexibel weer kan worden opgehoogd naar 1.700.