Grote kritiek in Provinciale Staten op stikstofbeleid kabinet

Grote kritiek vandaag in Provinciale Staten op het stikstofbeleid van het kabinet. Vooral op de opkoopregeling voor boeren. Het kabinet wil alle ballen in de lucht houden en maakt geen keuzes. De kritiek vanuit verschillende partijen in de Staten was niet mals.

VVD-statenlid Johan Moes: "25 kantjes in de brief van de minister en vele miljarden die niks oplossen. Bovendien zet de minister met de opkoopregeling de leefbaarheid van Drenthe op het spel." "Wij willen perspectief voor de boeren. Geen uitkoopregeling voor veehouders", vult Siemen Vegter (CDA) aan. "De 1 miljard die Carola Schouten daarvoor heeft kan beter ingezet worden voor verduurzaming en innovatie."

'Boeren onderdeel van de oplossing

Dat zijn GroenLinks, de PVV en Forum voor Democratie met hem eens. Bovendien is het koren op de molen van CDA-gedeputeerde Henk Jumelet (landbouw en natuur). Hij wil het liefst de stikstofuitstoot verminderen in landbouwprogramma's die de komende tijd worden opgetuigd, zoals de Regiodeal Duurzame Landbouw, Natuurinclusieve Landbouw en Boer, Burger, Biodiversiteit. De PvdA twijfelt nog tussen opkopen en verduurzaming.

Boeren zijn niet het probleem, ze zijn deel van de oplossing vindt CDA'er Vegter. Hij wil dat Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk beginnen aan het plan voor een gebiedsgerichte aanpak om stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden te verminderen. De PVV ziet in de kabinetsbrief een juridische en regeloplossing, die ten koste gaat van de boeren.

'Minister gaat probleem niet oplossen'

Grote kritiek op het beleid van minister Schouten kwam ook van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. GL-commissielid Erwin van Liempd: "De minister gaat dit probleem niet oplossen. Ze wordt heen en weer geslingerd wordt tussen alle verschillende belangen."

Van Liempd wil dat boeren geholpen worden de transitie naar produceren met minder stikstof te kunnen maken. Het verst gaat de PvdD, die de veestapel fors wil inkrimpen, omdat we de stikstofreductie in de landbouw volgens de partij anders nooit halen. Dat de landbouw een grote veroorzaker is van veel stikstof, daar zijn vriend en vijand het in de Staten inmiddels wel over eens, ook de fracties met een warm hart voor de agro-sector.

Brabantse truc

Veel partijen kijken met argusogen naar het zogenoemde extern salderen. Boeren die stikstofrechten overnemen van een andere boer, krijgen slechts 70 procent van de rechten in handen. De overige 30 procent wordt 'gegeven aan de natuur'. Maar er is ook de mogelijkheid voor extern salderen: de rechten verdwijnen dan uit de landbouw om elders te worden gebruikt. De provincie Noord-Brabant kocht onlangs boerenbedrijven in onder meer Drenthe op voor de stikstofrechten van een logistiek industriepark bij Moerdijk. Dat leidde tot veel boosheid.

Johnny Bos van Forum voor Democratie: "Het huidige beleid is goed voor Brabant en de woningbouw, maar ten nadele van de Drentse landbouw." Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal is de truc van Brabant ook nog niet vergeten en pleit voor een sterke regierol voor GS in het stikstofbeleid: "En geen Drentse stikstofrechten naar andere provincies."

Lange adem

Jumelets voorkeur is bekend: liever goede maatregelen dan extern salderen. Hij legt het nog maar eens uit: "We hebben vorig jaar van de Raad van State een tik op de vingers gehad, omdat we met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een voorschot op de toekomst namen en op de pof leefden. Dus moet het anders."

Maar het is volgens hem een proces van de lange adem. Hij denk aan 2030 als ijkpunt voor echte resultaten.