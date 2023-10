Verdachte van doodsteken broer in Gees blijft vastzitten

De Roemeense man die vastzit op verdenking van het doodsteken van zijn broer op bungalowpark De Kamp in Gees, blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechter besloten. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

De 29-jarige verdachte werd kort na het neersteken op zondagavond 16 juli aangehouden. Sindsdien zit hij in voorarrest op verdenking van doodslag. Vandaag was er bij de rechtbank een proformazitting waarin de stand van zaken van het onderzoek is besproken. De verdachte moet de komende tijd nog psychisch onderzocht worden.