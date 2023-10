Minder paarden op Zuidlaardermarkt dan vorig jaar, organisatie toch tevreden

Laatste loodjes

De nieuwbakken marktmeester probeert vanmiddag nog van de warenmarkt te genieten en maakt daarna een rondje langs de vrijwilligers. Ook heeft hij nog een briefing. Om 15.00 uur sluit de paardenmarkt weer. "Gaandeweg hobbelen we weer naar het eind van de dag. Vanavond om 21.30 uur is heel Zuidlaren weer schoon dankzij de gemeentedienst, dat vind ik altijd heel knap", blikt Timmer vooruit.

Hij erkent dat zo'n eerste Zuidlaardermarkt als marktmeester speciaal is. "Het was wel even spannend", lacht hij. "Jaap Mellema heeft het 25 jaar gedaan, maar deze keer moest ik het zonder hem doen. Dan ben ik ineens het aanspreekpunt, maar ik doe het niet alleen", benadrukt hij. Tijd om tussen de drukte te genieten van alles wat op zijn pad kwam, was er ook. "Absoluut, vooral als je al die mensen die het al dertig jaar of langer doen zo mooi zie werken. Echt bewonderenswaardig", besluit Timmer.