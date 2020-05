Ohne Grenzen: Ineke en Anika presenteren weer vanaf locatie

Met een meetlint in de handen treffen Ineke en Anika elkaar weer sinds lange tijd bij de grensovergang op de A37 bij Zwartemeer. "Eén meter en nog een halve.... ja hier moeten we staan!"

Het grensbord met daarop de Duitse- en Nederlandse vlag blijkt een geschikte plek voor de opnames. De vlaggen van beide landen staan nagenoeg anderhalve meter uit elkaar.

Versoepelde maatregelen

Beide presentatrices werkten de afgelopen periode vooral vanuit huis vanwege de coronacrisis. Ook de laatste uitzending werd met een videoverbinding tussen de twee opgenomen. Maar nu de regels iets versoepeld worden in zowel Duitsland als Nederland, durven Ineke en Anika het weer aan om op locatie af te spreken.

Desinfectiemiddel in plaats van drank

In deze uitzending van Ohne Grenzen is uiteraard veel aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis in de grensregio. Zo kijken we bij het bedrijf Berentzen in Haselünne. Normaal gesproken wordt daar drank gemaakt, maar vanwege de coronacrisis maakt het bedrijf nu desinfectiemiddel. Er werd al honderdduizend liter geproduceerd.

Herdenking

Verder aandacht voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Al vijftien jaar lang herdenken de partnergemeentes Coevorden en Emlichheim de oorlogsslachtoffers samen, maar ook dat kan dit jaar niet doorgaan vanwege coronacrisis.

Bekijk hier de volledige uitzending van Ohne Grenzen/ Zonder Grenzen.