Rechter legt werk aan Mariakerk in Ruinen stil

De verbouwing aan de Mariakerk in Ruinen is stopgezet. Van de voorzieningenrechter moet gemeente De Wolden eerst de bezwaren tegen de verbouwing laten beoordelen. De Commissie bezwaarschriften moet vervolgens bepalen of de juiste procedure is doorlopen.

In juli gaf gemeente De Wolden een vergunning af voor het verbouwen en uitbreiden van de Mariakerk aan de Brink, ondanks dat de Adviescommissie voor omgevingskwaliteit Libau Drenthe (AvO) een negatief advies gaf. Ook een bezwaar uit augustus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werd terzijde geschoven. Volgens beide instanties zijn aanpassingen aan het interieur en exterieur ingrijpend.

De eigenaar van een pand aan de Brink vocht de vergunning succesvol aan, het uitzicht vanuit dat pand wordt namelijk beperkt door de veranderingen aan de kerk.

Uitbreiding

De protestantse gemeente in Ruinen wil namelijk een ontmoetingsruimte aan de kerk bouwen. Ook in de kerk zelf zou het nodige verbouwd worden, onder andere om het gebouw te verduurzamen.

Het werk in en om de monumentale kerk was al in volle gang. De rechter merkte op dat het werk 'zonder terughoudendheid en voortvarend' werd uitgevoerd. Maar ook onrechtmatig. De gemeente De Wolden heeft volgens de rechter niet goed uitgelegd waarom er een vergunning is afgegeven terwijl er een negatief advies lag.

Om onomkeerbare schade te voorkomen legt de rechter het werk stil. Ook moet het kerkbestuur blootgelegde archeologische resten goed beschermen tegen het weer en vandalisme. Het enige wat nog gedaan mag worden voorlopig is het plaatsen van vloerverwarming, zodat de kerk weer gebruikt kan worden.

Negatieve invloed

Volgens adviescommissie AvO hebben de huidige verbouwingsplannen een 'te grote negatieve invloed op het kerkgebouw en is het daarmee een ontsiering is van het monument'. Volgens De Wolden vindt er geen aantasting plaats van monumentale waarden, maar kan de rechter maar moeilijk geloven, gezien het advies dat er ligt.

De Wolden meende met een reguliere procedure de vergunning te kunnen verstrekken. "De ingewonnen adviezen gaven geen aanwijzing dat van die verplichting tot het volgen van de reguliere procedure afgeweken zou moeten worden", stelt de gemeente. De RCE mikt op een uitgebreide procedure, die soms nodig is bij aanpassingen aan rijksmonumenten.

Volgens De Wolden staat de kerk in een 'welstandsvrij gebied', maar dat betekent volgens de rechter niet dat er geen welstandsregels gelden, want voor beschermde gebouwen gelden andere regels. De Wolden stelt ook dat met het gekozen ontwerp zichtlijnen vanaf de Brink behouden blijven, maar de rechter vraagt zich af of zichtlijnen vanaf andere plekken wel zijn beoordeeld.

Aan de gemeente nu de taak om alsnog de verschillende bezwaren af te wegen. Tot die tijd ligt de bouw stil. Een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie moet alle betrokkenen horen en bekijkt of De Wolden de procedures juist doorlopen heeft, waarna een advies komt. Op basis van dat advies neemt het gemeentebestuur opnieuw het besluit of het wel of geen vergunning afgeeft.

Voorjaar