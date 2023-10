Hoogeveen loopt zestig woningen mis, vastgoedondernemer staakt plannen

Vastgoedondernemer David Maas staakt de plannen voor zestig woningen langs de Kanaalweg in Hoogeveen. Op het terrein, waar onder andere de Voedselbank en het Sportpaleis zijn gevestigd, hadden koopwoningen, sociale huurwoningen en appartementen voor starters moeten komen. Na twee jaar werk aan het project, besluit de ondernemer ermee te stoppen.

Maas kocht het gebied zo'n twee jaar geleden met het idee om er woningen te bouwen. Volgens hem was de gemeente enthousiast over de plannen en werd er uiteindelijk voorgesteld om een overeenkomst te tekenen voor zijn project. "Maar nu twee jaar later, zijn we nog geen steek verder", vertelt hij. De ondernemer stelt dat hij meerdere malen terug naar de tekentafel is gestuurd met zijn plannen.

'Proces duurt lang'

Tijdens de besprekingen werd duidelijk dat de gemeente een bepaalde visie heeft over wat voor woningen er in Hoogeveen moeten komen zegt Maas. "Dat proces duurt lang", verklaart hij. "Op een bepaald moment hadden we nog geen uitsluitsel gekregen over hoeveel huizen we konden bouwen, hoe groot ze konden zijn en hoog ze mochten worden. Bovendien had de gemeente niet genoeg tijd om naar onze plannen te kijken, begrijp ik."

Toch is hij niet blij dat de plannen niet doorgaan. "De gemeente denkt daar hetzelfde over begrijp ik. Zij willen natuurlijk ook dat er extra woningen komen in Hoogeveen. Maar op deze manier komt het gewoon niet van de grond. Daarom ben ik gestopt met het project."

'Onverwachte kosten voorkomen'

De gemeente laat in een reactie weten verrast te zijn door het besluit van de vastgoedondernemer. Een woordvoerder legt uit dat het geen eenvoudige zaak is om zestig woningen te bouwen.

"Tal van zaken moeten grondig worden onderzocht, zoals het voldoen aan de woonvisie, de exacte locatie en hoogte van woningen." Ook spelen milieuvriendelijkheid, infrastructuur en parkeermogelijkheden een rol. "Een zorgvuldige planning is nodig om latere vertragingen en onverwacht kosten te voorkomen."