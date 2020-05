Goed nieuws voor musea: 'We hunkeren ernaar weer open te gaan'

Daar zijn alleen wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten bezoekers van tevoren online een kaartje kopen en in het museum moeten zij anderhalve meter afstand houden. "Hier hielden wij al rekening mee", vertelt Drents Museum-directeur Harry Tupan. "Gelukkig hebben wij veel vierkante meters om de bezoekers te spreiden."

Hoeveel mensen tegelijkertijd in het museum kunnen zijn, durft hij niet te zeggen. "We hebben berekeningen gemaakt. We verkopen niet meer tickets dan het aantal vierkante meters, maar daar willen we onder blijven. Mensen komen elkaar natuurlijk tegen in het museum."

Routes door het museum

Het Drents Museum heeft ook routes bedacht, zodat het contact met anderen zo beperkt mogelijk blijft. "Ook plakken we tape op de vloeren en hebben we extra beveiliging om alles goed te monitoren. Dan moet ons dat gewoon lukken. Maar ja, hoeveel kun je aan? Dat zal de praktijk moeten leren. Maar wij zijn voorbereid."

Ook Peter Sluiter is blij dat de musea weer open kunnen. Sluiter is directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen en De Proefkolonie in Frederiksoord. "We hunkeren ernaar om weer open te gaan", reageert hij. Ook hij vindt het lastig inschatten hoeveel mensen er maximaal mogen komen. "Driehonderd man tegelijk is niet haalbaar, maar als je ze over de dag verspreidt kan dat wel. Ik denk dat we in Veenhuizen zo'n dertig tot vijftig mensen per uur kunt binnenlaten."

'Veilig genoeg'

Mensen die online een kaartje willen bestellen, moeten vooraf een starttijd aangeven. "Dat is goed te regelen", legt Sluiter uit. "Maar wanneer je eruit moet zijn, is lastiger. Sommige mensen hebben twee uur nodig, maar anderen misschien wel drie uur. Daar moeten we ervaring mee opdoen."

Bij het Gevangenismuseum worden - zoals het nu lijkt - geen beveiligers ingezet om alles te monitoren. "We zijn zo'n beetje het enige museum zonder beveiliging. We zijn het Gevangenismuseum hè, veilig genoeg", zegt Sluiter met een knipoog. "Maar we gaan wel kijken naar een vorm van toezicht. Wij kunnen de omstandigheden in orde maken, maar het is net als bij supermarkten. Die doen ook hun best, maar het hangt ook af van de mensen. Het is een gecombineerde verantwoordelijkheid."

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen (Rechten: ANP XTRA / Koen Suyk)

Financieel

Op financieel gebied heerst er nog geen halleluja-gevoel. Tupan is bezorgd over het feit dat in het openbaar vervoer vanaf juni eerst maar 40 procent van het normale aantal plaatsen beschikbaar is. "70 procent van onze bezoekers komt uit de Randstad en is ouder dan 55 jaar. Dus een afname van het aantal bezoekers is dan ook evident. Mensen willen graag weer naar het museum - daar ben ik ook blij mee - maar ik denk dat we de naweeën lang blijven voelen."

De zes Drentse musea van provinciaal belang (Drents Museum, Gevangenismuseum, Museum De Proefkolonie, Hunebedcentrum, De Buitenplaats, Herinneringscentrum Kamp Westerbork) zijn in gesprek met de provincie over een eventuele financiële tegemoetkoming. Die gesprekken zijn nog niet afgerond, maar gaan volgens Peter Sluiter wel de goede richting op. "Ik mocht erop vertrouwen dat er een vorm van steun in de maak is."

'Geen vet op de botten'

De provincie hoopt 2 miljoen uit een potje van 30 miljoen euro van het Rijk te krijgen. En dat is hard nodig ook, stelt Sluiter. "Het Drents Museum zit er wel warmpjes bij, het Gevangenismuseum ook. Maar ik ben ook directeur van De Proefkolonie. Daar hebben wij geen vet op de botten. Als we bij daar voor 1 juni geen steun krijgen, dan is het gebeurd", vertelt hij.

Maar ook het Gevangenismuseum gaat flink verlies lijden dit jaar. "In Veenhuizen hebben we een berekening gemaakt: als we op 1 juni opengaan en de stroom komt goed op gang, dan nóg komen we uit op een half miljoen euro verlies. Dat is echt megaveel voor ons."

Museum De Proefkolonie is net een jaartje open (Rechten: Andries Ophof/RTV Drenthe)

Aanpassingen Hunebedcentrum

Een ander Drents museum dat weinig vet op de botten heeft, is het Hunebedcentrum. Maar ook directeur Harrie Wolters is positief gestemd over de kans op overheidssteun. Voorlopig zijn alleen de negen vaste krachten aan het werk. "We huren tijdelijk geen oproepkrachten in. Omdat een veel vrijwilligers 70-plussers zijn, mogen die ook niet komen. Onze mensen die normaal gesproken op kantoor werken, staan daarom straks in het restaurant en doen rondleidingen."

Bij het Hunebedcentrum wordt al een tijdje hard gewerkt om het museum geschikt te maken voor de anderhalvemetersamenleving. "Bij ons is dat lastig, omdat bezoekers die het gebouw in- en uitlopen allemaal samenkomen in de centrale hal bij de ingang", zegt directeur Harrie Wolters. Bezoekers moeten daarom vanaf 1 juni op een andere plek het museum in, volgen binnen een looproute en gaan weer via een andere deur naar buiten.

Mensen in groepen naar binnen

Wolters houdt het aantal van dertig mensen tegelijkertijd in het museum aan voor de komende maand. "Dat is ook wel fijn. Dan hebben we een maand om te testen hoe dat gaat, voor we in juli opschalen naar honderd bezoekers." Maximaal dertig mensen betekent niet maximaal mensen per dag, verduidelijkt de directeur. "Als mensen een kaartje kopen, kopen ze die straks niet alleen voor een dag, maar ook voor een tijdstip. Zo kunnen we met shifts werken, waardoor er nooit meer mensen binnen zijn dan toegestaan.

Het Hunebedcentrum in Borger heeft grote zorgen (Rechten: Hunebedcentrum Borger)

Een deel van het museum blijft voorlopig nog wel dicht. "Onze bovenverdieping met spelletjes bijvoorbeeld en ook de geoparkexpeditie. Die bestaat uit kleine gangen, waar afstand houden niet mogelijk is. We denken eraan om in plaats daarvan wat meer demonstraties te geven. Bezoekers komen omdat ze een dagje uit willen, he. Dat moet het, ondanks alle maatregelen, natuurlijk wel blijven. Het moet niet een soort gevangenis worden."

Rommel van spontane bezoekers

Ook lastig: wat doe je met spontane bezoekers, die niet binnenkomen, maar wel naar het grootste hunebed van Nederland bij het Hunebedcentrum gaan? "Zij kunnen nu geen gebruik maken van onze toiletten. We vinden daar de laatste tijd veel afval als luiers, maar ook uitwerpselen in de bosjes. Maar ook afval van mensen die er hebben zitten te eten." Een oplossing daarvoor heeft Wolters nog niet gevonden.

