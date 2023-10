Stichting VoorDoor wint armoede-award: 'Het emotioneert me enorm'

De stichting VoorDoor uit Wildervank kreeg vanmiddag in Coevorden een speciale 'zo-kan-het-ook-award' uitgereikt. De award, een bronzen beeld, is een initiatief van kenniscentrum CMO-STAMM. Op deze manier wil het kenniscentrum een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden van armoede, in het zonnetje zetten.

Tiny Meijer is samen met haar man Henk enorm vereerd dat hun stichting de winnaar is. "Het emotioneert me enorm, ik krijg er kippenvel van."

Mensen op nummer 1

"Zorgen voor mensen zit in mijn bloed", legt Meijer uit. Ze twijfelde enkele jaren geleden dan ook geen enkel moment toen het bedrijfspand achter hun huis te koop kwam. Ze kochten het zodat ze een thuis kunnen bieden aan mensen die het wat minder hebben. "We wilden een huiskamer maken voor mensen in eenzaamheid, waar je niks hoeft en niets moet. Waar je gezelligheid vindt en waar je wordt gewaardeerd om wie je bent, zonder te kijken hoeveel er in je portemonnee zit."

Bertus Wolf, geboren in Gieten, komt graag bij Tiny en Henk. Hij speelt een bordspel met de andere bezoekers. Ook schuift hij 's avonds nog weleens aan voor het diner. "Vanaf de eerste dag dat ik hier kwam voelde ik me thuis. Ik word hier gerespecteerd."