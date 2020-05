Nog niet bekend in welk Drents verpleeghuis met bezoek wordt getest

In welk Drents verpleeghuis vanaf volgende week getest wordt met het beperkt toelaten van bezoek, is nog niet bekend. De komende dagen wordt in overleg met de GGD bepaald waar het gaat gebeuren. Dat zegt een woordvoerster van de GGD Drenthe.

Vanavond gaf het kabinet gehoor aan een langgekoesterde wens van heel veel mensen door aan te kondigen dat er een versoepeling van de bezoekregeling van verpleeghuizen komt.

Ouderen in verpleeghuizen, maar ook mensen in instellingen met psychische of verstandelijke beperkingen zijn sinds 20 maart verstoken van bezoek van hun familieleden. Voor het raam zwaaien of via een microfoon achter glas met elkaar praten is momenteel het hoogst haalbare, tot verdriet van velen.

25 verpleeghuizen

Per GGD-regio in ons land gaat één tehuis vanaf maandag testen met het toelaten van één bezoeker per bewoner. In totaal gaat het om 25 tehuizen, waarvan één in Drenthe. Met de kennis die wordt opgedaan op de testlocaties wil het kabinet daarna stapje voor stapje ook bezoek toelaten op steeds meer locaties.

Om mee te doen als testlocatie moeten tehuizen aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet bijvoorbeeld coronavrij zijn. Daarnaast moeten allerlei mensen binnen de organisatie van het verpleeghuis akkoord zijn, van de cliëntenraad en de ondernemingsraad tot het management en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast worden allerlei voorwaarden gesteld aan de hygiëne en moet anderhalve meter afstand worden gehouden bij bezoek.

Twee weken testen

Als de bezoekregeling goed blijkt te werken wil het kabinet vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek gaan toelaten. Dat wordt de week daarvoor bekendgemaakt.

