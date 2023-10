Qbuzz wint aanbesteding busvervoer in Friesland

Qbuzz verzorgt momenteel ook het busvervoer in Drenthe en Groningen. "Qbuzz biedt fors meer openbaar vervoer aan dan nu het geval is. De aanbieding van Qbuzz zorgt ervoor dat meer dorpen vaste reismogelijkheden krijgen", zegt gedeputeerde Matthijs de Vries.

Arriva in de verkoop

In Drenthe verzorgt Arriva ook het treinvervoer tussen Emmen en Zwolle. Het is nog maar de vraag of dat zo blijft. Vandaag bevestigde moederbedrijf Deutsche Bahn Arriva voor het einde van 2024 te willen verkopen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat dat voor gevolgen heeft voor het vervoer in Nederland.