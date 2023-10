Emmen laat inwoners meedenken over invulling Koningsdag

Wie ideeën heeft om de gemeente Emmen op een mooie manier in de schijnwerpers te zetten tijdens Koningsdag volgend jaar, kan deze aandragen via een speciaal gelanceerde website. Op zaterdag 27 april komt koning Willem-Alexander met zijn familie naar Drenthe om zijn 57ste verjaardag te vieren.

De laatste keer dat de koninklijke familie Koningsdag - toen nog Koninginnedag - vierde in Drenthe was in 2002, toen Hoogeveen en Meppel werden bezocht. Emmen wil van het koninklijke bezoek een onvergetelijke herinnering maken en wil inwoners van de gemeente laten meedenken over hoe Koningsdag moet worden ingevuld.