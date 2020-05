Onbegrip in theaterwereld: 'Je speelt voor je eigen personeel'

"Als je de theaterwereld een beetje kent, zou je niet met dit komen", zegt Machteld van der Werf van het Atlas Theater in Emmen. "Het is heel jammer, maar ik begrijp dat het kabinet de eerste stappen wil zetten. Je hebt natuurlijk te maken met de gezondheid. Het is zoals het is."

'Willen we dit wel?'

Het maximum van dertig mensen kan volgens Van der Werf ook financieel niet uit. "Techniek reist mee, net als mensen van het decor en de kostuums", legt ze uit. "Dan speel je in feite voor je eigen personeel. Iemand van een van de andere theaters grapte nog dat we straks allemaal uitverkochte zalen hebben."

Ook directeur Pieter-Bas Rebers van Theater De Tamboer in Hoogeveen zet vraagtekens bij maximaal dertig mensen. "Willen we zoiets wel organiseren? Met dertig mensen, inclusief personeel, kun je gewoon niet zoveel beginnen. Toen in maart nog de grens van honderd mensen werd aangegeven, besloten wij al om dicht te gaan. We denken nu dus nog niet gelijk: mooi, we kunnen weer."

'Geen eenduidige oplossing

Hanneke Bruggeman van De Nieuwe Kolk in Assen sluit zich daarbij aan. "Voor theater met dertig mensen zie ik nog geen mogelijkheden, maar dat gaan we morgen bespreken. We willen alle kansen pakken om weer open te kunnen, maar we moeten wel verantwoorde keuzes maken."

Dat heeft ook te maken met kosten, financiële afspraken, inzet van personeel, benodigde techniek en de grootte van het gezelschap, legt ze uit. "Hier is dus geen eenduidige oplossing voor. Als die er is, dan moeten we het per voorstelling gaan bekijken, maar ik acht de kans van slagen klein."

Lege zalen in De Tamboer in Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe)

Kleinschalige initiatieven

De theaters in Emmen en Hoogeveen kijken ook wat er op kleine schaal nog mogelijk is. "Ons educatieve programma loopt nog gewoon door. We moeten alles nog verder uitwerken, ook maken we plannen voor de anderhalvemetersamenleving", aldus Van der Werf van het Atlas Theater.

De Tamboer bood groepen 8 uit de gemeenten Hoogeveen en De Wolden sowieso al de kans hun eindmusicals op te voeren in het theater en te streamen naar het publiek. "We kijken wat we verder nog meer kleinschalig kunnen organiseren, maar anders focussen we ons volledig op het nieuwe seizoen vanaf 1 september."

Bioscoop en bibliotheek

De Nieuwe Kolk heeft naast een theater ook nog een bibliotheek en een bioscoop. Dertig mensen in de bioscoop is volgens Bruggeman makkelijker te organiseren. "Maar de vraag is of dit per zaal is of in z'n totaliteit. Horen de horeca en kaartcontrole hierbij? Ook hier valt nog wat uit te zoeken, maar 1 juni geeft in ieder geval wat mogelijkheden."

De bibliotheek mag komende maandag al open. "Dat is fijn en geeft weer wat vertrouwen", aldus Bruggeman. "De aannemer is alleen net begonnen met het herstel van de vloeren, dus zullen we onze openingstijden waarschijnlijk hierop aanpassen. Maar dat gaan we morgen bekijken."

De Nieuwe Kolk heeft ook een bioscoop en een bibliotheek (Rechten: archief RTV Drenthe)

Koepel van theaters

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties noemt de aangekondigde versoepeling 'compleet onuitvoerbaar'. Volgens Gabbi Mesters is het voor theaters goedkoper om dicht te blijven.

"Als het kabinet het belangrijk vindt dat er per 1 juni weer theaters opengaan, kan dat alleen als er ook compensatie komt. Na de vanavond bekend gemaakte maatregelen geldt dat des te meer", aldus Mesters, die eerder vandaag nog de noodklok luidde. In een brandbrief aan het kabinet stelde ze dat een derde van de Nederlandse theater- en concertpodia die sinds 12 maart omzet mislopen, de zomer mogelijk niet halen. Met een extra subsidie van 55 miljoen euro zou dat te voorkomen zijn.

Die 55 miljoen is bovendien nu alweer achterhaald. "We zullen het opnieuw moeten berekenen, want het gaat op deze manier duurder uitvallen", zegt Mesters.

300 miljoen niet naar theaters

Bij de koepel zijn 127 grote theaters en concertpodia aangesloten. De coronacrisis treft op dit moment de kunstinstellingen en podia die geen rijkssubsidie ontvangen. Minister Ingrid van Engelshoven heeft wel 300 miljoen euro toegezegd aan culturele instellingen die een meerjarige rijkssubsidie krijgen. Maar hier vallen de theaters zelf en de vrije producenten, die driekwart van alle voorstellingen maken in Nederland, niet onder.

