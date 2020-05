Horeca gematigd positief: 'Het is weinig, maar het is een begin'

Het wordt flink omschakelen voor de horeca de komende tijd, denkt horecaondernemer Ronald Obbes uit Assen. Woensdagavond werd bekend dat cafés en restaurants hun terrassen weer mogen openen en maximaal dertig mensen tegelijk in de zaak mogen hebben. "Het is weinig, maar het is een begin", zegt Obbes die één kroeg en een restaurant in de Asser binnenstad heeft.

In zijn restaurant annex grand-café 't Wapen van Drenthe kan hij, ondanks de anderhalvemetermaatregel, wel dertig mensen kwijt. "Maar ik kan me voorstellen dat dat voor kleinere restaurants ingewikkeld is." Een optie zou volgens hem dan zijn om gasten in shifts toe te laten, zodat alles beter onder controle gehouden kan worden.

Veel nog onduidelijk

Duidelijk is dat restaurant- en cafébezoekers vanaf juni verplicht zijn te reserveren en dat personeel vooraf moet informeren naar hun gezondheid, maar er is ook nog veel onduidelijk. Zo overweegt Obbes om in zijn zaken schotten tussen de tafels te maken. "Maar hoe hoog moeten die dan zijn en voldoe je daarmee aan de regels?" vraagt hij zich af.

Obbes gaat vanaf maandag aan de slag om zijn terrassen coronaproof te maken. "Het wordt wel spannend. Met mooi weer wil iedereen er natuurlijk uit en krijg je loop naar dit soort plekken. Het wordt dan denk ik 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen."

Horecagevoel terug?

Ook is de Asser ondernemer nieuwsgierig of het 'horecagevoel' ook terugkeert met de opening. "In een kroeg staan mensen 's avonds toch dicht op elkaar en dat kan nu niet meer."

Joost Hepkema, eigenaar van restaurant De Rand van Havelte is blij met de versoepelde maatregelen. "Een eerste, heel belangrijke stap om te vieren. Ik heb de champagnefles opengetrokken." Hepkema had de zaak net voor de coronacrisis, op 1 januari, overgenomen. "Soms dacht ik: waar ben ik aan begonnen? Maar vanaf nu zie ik alles heel positief. Ik heb ontzettend veel hoop."

Groter terras

Premier Rutte zei vanavond dat terrassen open mogen als mensen zich aan twee voorwaarden houden: iedereen moet aan een tafeltje zitten en moet anderhalve meter afstand houden.

Jaap de Boer van Herberg 't Plein in Meppel hoopt op toestemming van de gemeente om zijn terras te kunnen uitbreiden naar zestig tot zeventig gasten. "Maar als we dan vol zitten hebben we tien tot vijftien man personeel nodig, dat steeds in en uit moet lopen. Dat gaat ten koste van het aantal zitplaatsen binnen, dus daar zijn we creatief over aan het nadenken."

Reserveringen en reacties

Ook voor binnen ziet De Boer mogelijkheden: "Schermen tussen de tafels, dat ziet er niet uit in een sfeercafé, maar gelukkig hebben wij behoorlijk wat ruimte. We zouden eventueel ook de bovenzaal kunnen gebruiken." Het voorzichtig positieve nieuws leverde hem al behoorlijk wat reacties op vanavond. "Ik heb al zo'n tien reserveringen en meer dan driehonderd reacties op Facebook gekregen", vertelt De Boer. "Mensen zoeken weer hun plekje op."

Spannend zal het voorlopig wel blijven, verwacht de Meppeler ondernemer. "Maar alles is beter dan dicht blijven. In die 34 jaar dat ik hier werk zijn we in totaal nooit meer dagen dicht geweest dan nu in één periode achter elkaar. Maar nu kan ik mijn beroep weer uitoefenen."

Lees ook: