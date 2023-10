Duizenden extra woningen in Drenthe na 2030? 'Laten we eerst maar eens huizen bouwen voor die tijd'

Het plan van demissionair minister Hugo de Jonge om tussen Assen en Groningen nog duizenden woningen extra te bouwen na 2030, roept in Drenthe wisselende reacties op. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord is wel positief, maar vindt dat eerst de huidige bouwplannen maar eens uitgevoerd moeten worden. Bij Natuur en Milieufederatie Drenthe roepen ze op om eerst binnen steden en dorpen te kijken of er daar gebouwd kan worden.

Na 2030 wil De Jonge in totaal in heel Nederland nog eens een miljoen woningen extra bijbouwen. Een van de vijf aangewezen plekken voor een deel daarvan is het gebied tussen Assen en Groningen, met uitloop naar Emmen. "Natuurlijk is het goed om verder vooruit te kijken, zodat we niet alleen maar acuut oplossen", zegt VNO-NCW Nood-voorzitter Sieger Dijkstra.

'Naar vandaag kijken'

Al plaatst hij wel een kanttekening. "Laten we eerst maar eens zorgen dat we die 900.000 gaan bouwen die voor 2030 op de rol staan, zodat de mensen en de kinderen die in de dorpen wonen ook woningen kunnen vinden. Op die 900.000 zitten we nog te wachten, net als heel veel mensen. Laten we zorgen dat we naar vandaag kijken en dat iedereen die een woning zoekt, dat ook kan vinden. Je ziet dat de prijzen nog steeds heel hoog zijn."

"Die 900.000 woningen gaat al moeizaam, dat loopt al vertraging op", vervolgt Dijkstra. "Daar moeten we mee aan de slag: overheid, financiers, de bouw, alle partijen die hier iets in kunnen betekenen. Het woningtekort is niet zomaar opgelost, maar het is wel acuut. Laten we vooral focussen wat nodig is, en ons niet afleiden van wat we nu moeten doen. Laten we zorgen zorgen dat we de leefbaarheid ook overeind houden in deze regio en dat er voldoende woningen zijn voor de jeugd."

'Onmogelijke opgave'

"Het lijkt mij een totaal onmogelijke opgave als je kijkt naar opgaven als stikstof en mobiliteit", is de eerste reactie van Reinder Hoekstra van Natuur en Milieufederatie Drenthe. Ook mist hij de rol van de provincies in het noorden, omdat De Jonge in de brief aan de Tweede Kamer vooral oproept om met gemeenten om tafel te gaan.

Hoekstra ziet meer in het bekijken van mogelijkheden om in steden en dorpen te bouwen. "Binnenstedelijk liggen er nog veel kansen." Hij doelt dan vooral op ouderenappartementen en woonzorgcomplexen die daar kunnen worden gebouwd. Tussen Assen en Groningen ziet hij de ruimte voor grootschalige woningbouw niet. Dat gebied ligt heel laag en heeft een 'grote wateropgave'.