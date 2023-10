Machteloosheid vanuit Assen drijft Palestijns-Nederlandse tot wanhoop

Al dagen leeft Kawther Al-Baz in de Asser wijk Pittelo tussen hoop en vrees. Contact met haar familie in de Gazastrook komt nauwelijks van de grond. De machteloosheid die ze ervaart vanuit Assen drijft haar tot wanhoop.

In haar woning in Assen brengt de Palestijns-Nederlandse Kawther Al-Baz (60) vele uren van de dag door voor de televisie. Via Arabische nieuwszenders en sociale media blijft ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Haar telefoon houdt ze nauwlettend in de gaten. Ze wacht, meestal tevergeefs, op berichten van familie. Leven haar naasten nog en zo ja, zijn ze in veilig gebied? Het zijn prangende vragen waar maar geen antwoord op komt.

Grote familie

Afwachten is alles wat ze momenteel kan doen. Ze breekt als ze praat over haar eigen machteloosheid in de oorlog tussen Israël en Hamas. "Ik had heel graag gewild dat ik daar was", snikt ze. "Dan had ik met mijn eigen ogen alles kunnen zien. Nu ben ik afhankelijk van de televisie. Ik zou zo graag iets doen, wil mensen helpen. Zoveel onschuldige mensen krijgen niet de kans iets van hun leven te maken. Wat heeft mijn leven dan voor waarde?"

Al-Baz heeft een grote familie, zegt ze. Leden ervan wonen verspreid over de wereld, maar het grootste deel woont in de Gazastrook. Via appjes hoopt ze in contact te komen met bijvoorbeeld haar neven en nichten. Omdat er geen elektriciteit is - afgesloten door Israël - komen berichten de laatste dagen zelden aan. Informatie over het leven van familieleden heeft ze nauwelijks. Telefoons lijken leeg te zijn en kunnen niet meer worden opgeladen.

Onder het puin

Gisteren, rond 7 uur in de ochtend, lichtte haar eigen telefoon wel op. Het was haar neef in de Gazastrook, die in een kort bericht meldde nog in leven te zijn. Dit goede nieuws verbleekt bij het leed dat Al-Baz sinds de escalatie van de oorlog meemaakte. "Al vijftien mensen met mijn achternaam zijn overleden, onder wie zeven personen uit een gebombardeerd huis. Het kan zijn dat er nog veel meer dood zijn. Ik hoorde dat er veel mensen onder de ingestorte huizen liggen. Het materiaal om hen daaronder weg te halen, is helaas niet voorhanden."