Serie-inbreker uit Meppel moet drie jaar cel in

Voor zes inbraken in Meppel en omgeving is een 27-jarige man uit Meppel veroordeeld tot drie jaar cel. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder vier jaar cel tegen de man. De rechtbank sprak de man van twee inbraken in Hollandscheveld en De Wijk vrij.

De Meppeler ging steeds op dezelfde manier te werk. Hij gooide een raam in of forceerde die met een breekijzer. Daarna doorzocht hij de hele woning. In veel gevallen lagen de bewoners op dat moment in het huis te slapen. De inbreker liet op vier locaties DNA-materiaal achter. Hierdoor kwam de Meppeler in beeld.

Schoenen verstopt boven het plafond

Bij de woning aan de Piet Heinstraat, waar de Meppeler op dat moment woonde, vonden de agenten in het water een gestolen kluis. Boven het systeemplafond lagen schoenen verstopt. Het profiel van de zool paste bij het schoenspoor van de woningen waar was ingebroken.

De rechter rekent de man aan dat hij het vooral had voorzien op woningen waar ouderen woonden. Oudere mensen zijn in het algemeen kwetsbaarder. De man ontkent de inbraken. Ten tijde van de inbraak had hij nog voorwaardelijke celstraffen van in totaal drie maanden boven het hoofd hangen. Die mag hij nu ook uitzitten.