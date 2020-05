Technologies Added in Emmen wil schorten voor gezondheidszorg maken

Het gaat om schorten die onder andere gebruikt worden bij de behandeling van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Er is een groot gebrek aan allerlei beschermingsmiddelen, waaronder deze schorten. Bovendien is er op de wereldmarkt een run op deze zaken. Dus wordt gekeken naar een manier om ze zelf te maken in Nederland.

Tekort aan schorten

Directeur Rob Goossens van Technologies Added heeft een plan gemaakt en ingediend bij de overheid. "We zijn gevraagd om te kijken of we een rol zouden kunnen spelen in het oplossen van het tekort aan schorten en spatschorten. Ik heb een verleden in de textiel en heb een aantal mensen gebeld."

Het gaat om de productie van zo'n 100.000 schorten in de week. Schorten die je weg kan gooien na één keer gedragen te hebben, en schorten die wasbaar zijn. Binnen zes weken kan een productielijn draaien.

Betaalbaar

"De gedachte is om bijvoorbeeld met textiel en producten van Ten Cate en DSM te werken. We willen een snij-unit voor textiel hier maken in Emmen. De gesneden stoffen worden daarna aangeleverd bij naaiateliers die ook werk doen voor Defensie. Daar zitten mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt die werkritme opdoen. Daarmee kan je op redelijke schaal de productie opzetten."

Goossens gaat ervan uit dat de productie van schorten niet voor een aantal weken is."Ik denk dat beschikbaarheid belangrijk is. Dat hebben we wel geleerd in deze coronacrisis. Als we daar samen goed naar kijken, automatisering toepassen, dan kunnen we tegen een heel aanvaardbare prijs een eigen productie opzetten."