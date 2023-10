Bestuurder voermengwagen bestraft voor veroorzaken zwaar ongeval

Door onvoldoende rechts rijden met zijn voermengwagen heeft een 45-jarige man uit Wapserveen vorig jaar in mei een wielrenner geschept. De fietser raakte zwaargewond. De man uit Wapserveen is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur.

Het ongeval gebeurde op De Weidenweg in Ruinen. De bestuurder van de wagen kende de weg, hij reed daar nagenoeg dagelijks over. Hij wist dat daar ook een vervelende onoverzichtelijk bocht in de weg zit. De man reed met een slakkengangetje over de weg.