Onkruidchallenge: tien dagen natuurvriendelijk tuinieren

De Drentsche Aa wordt vervuild door bestrijdingsmiddelen, die ook vanuit particuliere tuinen in het water terechtkomen. Door natuurvriendelijk te tuinieren help je mee dit te veranderen. Morgen start de onkruidchallenge: in tien dagen tijd leer je hoe je van je tuin een natuurlijk paradijsje maakt, zonder vervuilende middelen te gebruiken.

Het water uit de Drentsche Aa wordt dagelijks door meer dan 200.000 mensen in de stad Groningen gedronken. Maar het stedelijk gebied dat afwatert op de Drentsche Aa blijkt een bron van vervuiling. Landbouwers zoeken naar oplossingen om afspoeling van chemische middelen te voorkomen. Voor professionele groenbeheerders zijn chemische middelen verboden. In eigen tuin zijn bestrijdingsmiddelen nog wel toegestaan.

Drinkwaterbedrijven zuiveren het water tot schoon drinkwater, maar hoe ingewikkelder het zuiveringsproces is, des te hoger zijn de kosten. Dat zie je uiteindelijk in de prijs van kraanwater terug. Hoe minder bestrijdingsmiddelen er in het water komen, hoe beter dat ook is voor het leven in en om het water. Denk aan de bijen en de vlinders en aan bodem- en waterbeestjes. Om te laten zien hoe je kan tuinieren zonder gebruik van schadelijke middelen, wordt van 8 tot en met 17 mei de onkruidchallenge gehouden.

Tips van de onkruidcoach

Op deze Facebookpagina wordt elke dag een tip geplaatst. Er is een spreekuur met onkruidcoach Cindy de Jonge uit Assen op woensdag 13 mei tussen 19.30 en 20.30 uur. Wie een goede natuurlijke tuiniertip heeft, maakt kans op een vlinderstruik. Kijk hoe je mee kunt doen aan het spreekuur en de winactie op www.chemievrijmaaktjeblij.nl.

Chemievrij maakt je blij

De 10-daagse onkruidchallenge is onderdeel van de campagne 'Chemievrij maakt je blij' van het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA). In deze campagne werken de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's, de drinkwaterbedrijven en de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen.

In ROEG! van a.s. zaterdag zijn we te gast in de tuin van onkruidcoach Cindy de Jonge. Kijk vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe voor deze ROEG!-special vol tips over natuurvriendelijk tuinieren.