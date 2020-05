'Massale evenementen moeten wachten op vaccin'

Het Hello Festival in Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, denkt het kabinet.

Veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn of worden de komende tijd versoepeld. Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar van grote festivals en andere "massale evenementen met een landelijke uitstraling" komt het voorlopig niet, schrijft 'coronaminister' Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Aan welke evenementen De Jonge concreet denkt is niet duidelijk. Het is waarschijnlijk dat de TT in Assen en het Hello Festival in Emmen in deze categorie te plaatsen zijn.

Organisatoren en publiek moeten afwachten, want een datum kan het kabinet voor de evenementen nog niet noemen. "We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel."