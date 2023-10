Raadsmeerderheid in Hoogeveen steunt motie voor heroverweging waterstof in Nijstad-Oost

De VVD in Hoogeveen vindt dat de bouw van de nieuwe wijk Nijstad-Oost te lang duurt. De huizen moeten straks draaien op waterstof, maar het gereedmaken daarvan duurt te lang, vindt de partij. De fractie dient donderdag een motie in tijdens de raadsvergadering om verder te kijken dan alleen waterstof. Zo zou de bouw sneller kunnen. Een meerderheid van de raad ziet dat wel zitten.

Onder andere Gemeentebelangen, het CDA en de SGP scharen zich nu al achter de motie van de VVD. De huizen in Nijstad-Oost gaan volledig van het gas af en moeten gebruik maken van waterstof. "De aansluiting is al verschillende malen uitgesteld", is te lezen in de motie. Daarom roept de VVD het gemeentebestuur naar andere energievormen te kijken, zoals bijvoorbeeld elektriciteit.

Stappen zetten

De VVD vindt dat ondanks de woningnood, Hoogeveen nog niet in staat is gebleken om extra huizen te bouwen. De fractie denkt dat met Nijstad-Oost een grote stap gezet kan worden en vindt dat er schot in de zaak moet komen. Volgens de partij is er meer dan 750.000 euro geïnvesteerd en 5.000 uur gewerkt aan de plannen.

"En dat in de wetenschap dat dat het gereed maken voor waterstof nog lang niet klaar is." Daarom verzoekt de partij om Nijstad-Oost nog steeds duurzaam te ontwikkelen, maar wel zo snel mogelijk. "Dit betekent concreet dat we verder gaan kijken dan waterstof en onze focus gaan verleggen op het bouwen van woningen."

Uitstel

Onlangs werd duidelijk dat de ombouw van aardgas naar waterstof in Nijstad-Oost is uitgesteld. De Autoriteit Markt & Consument (ACM) heeft er nog geen akkoord voor gegeven. De ACM ziet erop toe dat de ombouw van aardgas naar waterstof qua veiligheid goed is geregeld. Ook kijken ze of de consument goed beschermd is. Dat proces duurt langer dan verwacht, liet de gemeente weten.

Aan de overkant van Nijstad-Oost ligt de bestaande wijk Erflanden. De huizen in die wijk moeten omgebouwd worden om van aardgas over te stappen op waterstof. Afgelopen zomer zouden twaalf woningen dat proces ondergaan. Dat is niet gelukt, omdat de ACM ook voor dit project nog geen toestemming heeft gegeven.