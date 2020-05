Alternatieve avondvierdaagse voor Drentse kinderen

"Ik doe elk jaar mee", zegt Martzen (11) uit Assen. "Ik vind het gewoon leuk dat je met de hele klas gaat zingen en snoep eten." Ze laat een hele rij medailles zien. Vandaag loopt ze samen met haar vriendinnen Lola (10) en Sanna (10) de alternatieve avondvierdaagse.

Met een app op haar telefoon stippelt ze een route van vijf kilometer uit. "Wij en onze hele klas vinden het heel jammer dat het niet doorgaat, maar ik vind dit wel een goede oplossing."

Zelf route uitzetten

De alternatieve wandelvierdaagse is een idee van SportDrenthe en Drenthe Beweegt. Zij werken hierbij samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). Dorien van de Kant, van Drenthe Beweegt: "We moesten iets anders verzinnen en zo kunnen kinderen of gezinnen toch samen wandelen."

Om mee te doen, kun je verschillende apps gebruiken. Drenthe Beweegt raadt Image Run/eRoutes aan, omdat je daarmee zelf een route kunt uitzetten met het gewenste aantal kilometers. Een andere app kan ook, als je maar aan kunt tonen dat je het aantal kilometers gelopen hebt. Dat is vijf of tien kilometer per dag. "Op de website van Drenthe Beweegt kun je screenshots uploaden van je wandeling. Dan krijg je een officieel wandeldiploma of een medaille," zegt Van de Kant.

Alleen of met je gezin

Een voordeel aan de alternatieve versie van de avondvierdaagse is dat je ook overdag kunt wandelen. Tussen 1 mei en 1 juli hebben wandelaars de kans om mee te doen. Hierbij is het wel belangrijk dat de geldende regels rondom het coronavirus in acht worden genomen. Dat je dus alleen loopt of met je gezin, 1,5 meter afstand houdt en thuisblijft als je ziek bent.

Martzen en haar vriendinnen zijn jonger dan 12 jaar, dus die mogen wel samen aan de wandel. En dat vinden ze heel leuk. Martzen: "Omdat ik mijn vriendinnen zie en we samen kunnen kletsen. Maar we moeten nog wel wat verder lopen vandaag, want we gaan natuurlijk wel voor de medaille."