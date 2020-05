TT Circuit wil met protocol de breedtesport weer opstarten

Aan de hand van dat protocol wil het circuit de breedtesport en rijvaardigheidstrainingen weer opstarten, volgens perschef Peter Schorer van het TT Circuit. "Afgelopen weekend heeft de jeugd alweer getraind op de junior-track, naast het grote circuit. Daarbij was de paddock ingedeeld in vakken en binnen zo'n vak mogen dan maar drie mensen tegelijk zijn."

Breedtesport weer opstarten

Het TT Circuit is al vanaf 16 maart gesloten en heeft aangegeven tot 1 juni dicht te blijven. "Maar als we volgens de richtlijnen van het RIVM eerder kunnen beginnen met breedtesport dan zullen we dat zeker doen", aldus Schorer. "Motorsport is een buitensport, geen contactsport en jeugdsporters mogen weer samen trainen. Dus dat geldt ook voor het TT Circuit en vooral voor de junior-track."

Ook is de baan in Assen een officiële topsportaccommodatie, maar op dat gebied gebeurt er nog niks concreets.

Kabinet: 'geen grote evenementen tot er een vaccin is'

Vandaag schreef corona-minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer dat er voorlopig geen sprake kan zijn van 'massale evenementen met een landelijke uitstraling'. Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, denkt het kabinet.

Organisatoren en publiek moeten afwachten, want een datum kan het kabinet voor de evenementen nog niet noemen. "We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel", meldt De Jonge."

Heel onduidelijk

"Het is vooral heel onduidelijk wat dat gaat betekenen", zegt Schorer. "Het heeft geen zin om er nu over te speculeren wat wel en wat niet mag. We moeten afwachten."

Op 6 en 7 juni staan de Circuit Rijvaardigheidstrainingen (CRT) onder leiding van Hennie Lentink gepland op het TT Circuit. Die activiteit kan, met wat corona-aanpassingen, gewoon doorgaan.