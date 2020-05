Fusie vliegscholen Eelde en Lelystad rond

De fusie van KLM Flight Academy in Eelde en MartinAir Flight Academy van Lelystad Airport is rond. Het oorspronkelijke plan was dat de fusie eind dit jaar afgerond zou zijn, maar dat kon nu sneller gebeuren doordat er vanwege het coronavirus niet gevlogen kan worden.

"Het meest complex was het onderhoudsbedrijf vanuit Lelystad naar Eelde verplaatsen", legt Mark Gerritsen, hoofd opleiding van de KLM Flight Academy uit. "Dat gaat gepaard met allemaal vergunningen. Verder moesten we nog een aantal dingen goed organiseren, zoals de vliegoperaties en het personeel opnieuw inwerken."

Dat de twee vliegscholen samengaan, was al langer bekend. Toen de samenwerking van Eelde met een Amerikaanse partner wegviel, kwam er een samenwerking met MartinAir Flight Academy tot stand. "Dat we nu alles in Eelde hebben, maakt het wel gemakkelijker", vertelt Gerritsen. "Eerder was het zo dat als een vliegtuig kapot was in Eelde, dat het naar het onderhoudsbedrijf in Lelystad gebracht moest worden. Nu komt het allemaal hier samen."

Extra huisvesting

Voor meer opleidingsplekken zorgt de fusie niet. De zestig opleidingsplekken die er al waren, waren verdeeld over de twee plekken. Door het samengaan worden alle activiteiten uit Lelystad overgeheveld naar Eelde. Doordat de studenten uiteindelijk allemaal in Eelde zullen verblijven, zal het wel drukker worden. De galerie naast het vliegveld waar kunstenaarsgroep Toyisten voorheen zat, zal ruimte maken voor extra huisvesting. Dat zal niet op stel en sprong gebeuren, want de komende periode zullen de theorielessen online gegeven worden.

De echte lesvluchten zullen, zoals het er nu uitziet, volgende week al beginnen. "Wekenlang niet vliegen heeft wel impact", vertelt Gerritsen. Daarom worden maandag alle mensen bijgepraat over de stand van zaken. Naar alle waarschijnlijkheid zal dinsdag de eerste lesvliegtuig weer de lucht in gaan. Gerritsen: "Anderhalve meter afstand in zo'n vliegtuig lukt natuurlijk niet, maar we doen alles zo veel mogelijk volgens het protocol denk aan bijvoorbeeld het schoonmaken van de vliegtuigen."

Lees ook: