Mountainbiker Ramses Bekkenk maakt monstertocht door Drenthe

"Het gaat om de Drenthe 200, de Bartje 200 en de Hunebedden 350. Voor de laatste missende kilometer rij ik in Dwingeloo voor de finish nog een klein extra rondje", laat Bekkenk weten.

Niet vies van een uitdaging

De 43-jarige kilometervreter van het KMC-mountainbiketeam is niet vies van een uitdaging. Hij won al drie keer de 360NE Challenge, over 361 kilometer, door Zuid-Afrika. Verder was hij samen met Bram Rood de sterkste in de Offroad Finnmark over 700 kilometer. Maar het kan nog gekker want Bekkenk won ook al eens The Munga. Een wedstrijd door Zuid Afrika over 1074 kilometer. Hij deed er toen 50 uur en 30 minuten over.

Doel stellen

"Ik heb de rondjes door Noord-Holland wel gezien en omdat er geen wedstrijden zijn, besloot ik een doel te stellen voor een mooie lange solo-rit om mens en materiaal te testen en van de omgeving te genieten", zegt Bekkenk. "Om de honderd kilometer heb ik een stop ingepland om te kunnen eten, drinken en eventueel mijn kleren te wisselen. Onderweg ben ik te volgen via een spot-device die mijn exacte locatie aangeeft. Die kan ik voor geval van nood ook voor een oproep gebruiken", besluit Bekkenk.