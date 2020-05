Drents Museum koopt voor het eerst internationaal werk

Het museum heeft al eerder werk van haar getoond in de solotentoonstelling Bilder Bergen in 2017-2018. Loy behoort tot de Neue Leipziger Schule-schilders, die het museum al langer volgt.

Internationaal werk verzamelen

Met de aankoop van het werk zet het Drents Museum voor een deel een nieuwe koers in. Het museum volgt de Leipziger kunstenaars al jaren, zegt directeur Harry Tupan. "Zo hebben we in 2009 met Realisme uit Leipzig een uitvoerig overzicht van drie generaties schilders uit deze stad laten zien. Daarna volgden verschillende solopresentaties van Aris Kalaizis (2014), Laura Eckert (2015/2016), Rosa Loy (2017/2018) en David Schnell (2020). Nu is het tijd om ook actief internationaal werk te gaan verzamelen."

Fantasiewereld

Al decennia lang werkt Rosa Loy aan een oeuvre waarin de vrouw centraal staat. Ze haalt haar inspiratie uit eigen ervaringen, herinneringen en ontmoetingen. De mens en de natuur lijken in Loys schilderijen soms letterlijk met elkaar vergroeid. Deze wereld van vrouwen en planten ligt het dichtst bij een fantasiewereld. Substanzen/Substances is volgens het Drents Museum een 'typisch' Rosa Loy schilderij: het is sprookjesachtig en geheimzinnig en weet de toeschouwer daarmee voortdurend geboeid te houden.

Rosa Loy werd geboren in 1958 in Zwickau, in de voormalige DDR. Na een studie tuinbouwkunde ging ze in 1985 naar de Hogeschool voor Grafiek en Boekkunst in Leipzig. Samen met haar man Neo Rauch woont en werkt ze in Leipzig. Loy en Rauch behoren tot de de belangrijkste vertegenwoordigers van de Neue Leipziger Schule.