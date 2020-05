Corona: één nieuwe Drentse ziekenhuisopname

De afgelopen 24 uur is één nieuwe Drentse coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis.. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal ziekenhuisopnames staat daarmee op 116. In totaal zijn nu 32 Drenten overleden aan covid-19 (+0), het aantal positieve testen bleef gelijk in Drenthe (491). Het totaal aantal besmettingen in Drenthe ligt hoger, omdat niet iedereen met klachten getest wordt op het coronavirus. Datzelfde geldt voor het aantal sterfgevallen.

Landelijk

Landelijk zijn in de afgelopen 24 uur 84 mensen overleden aan het coronavirus. Het dodental in ons land staat daarmee op 5.288. 11.192 mensen zijn in Nederland opgenomen in het ziekenhuis, 39 meer dan gister.

Vooral Emmen

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat vooral de gemeente Emmen wordt getroffen door het coronavirus. Daar zijn 101 meldingen van besmettingen gedaan en tien mensen zijn overleden. Borger-Odoorn telt daarentegen de minste meldingen: 9. In de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo is volgens de cijfers niemand overleden aan het coronavirus.

Dat betekent niet dat ze er niet zijn. De cijfers zijn hoger omdat niet iedereen wordt getest.

In de eerdere versie van dit bericht hebben we gemeld dat er sinds gisteren iemand is overleden aan het coronavirus. Dat bleek niet te kloppen.

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus.

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten (bron RIVM)

Gemeente Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 14 1 0 Assen 42 12 2 Borger-Odoorn 9 4 3 Coevorden 56 13 1 Emmen 101 20 10 Hoogeveen 86 19 7 Meppel 31 8 3 Midden-Drenthe 20 6 0 Noordenveld 18 4 1 Tynaarlo 38 9 0 Westerveld 32 9 3 De Wolden 44 11 2