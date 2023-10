Zorgen om drugsgebruik onder jongeren in 'Snuifcity' Borger en Valthermond: gemeenteraad wil actie

Volgens Verslavingszorg Noord Nederland zijn het vooral 'bubbels' waarin veel wordt gebruikt. "We zien dat in bepaalde kringen het gebruik bij jongeren toeneemt of dat ze het normaal vinden. Maar dat betekent niet dat het in de meeste kringen gebeurt. In bepaalde bubbels hebben we zorgen, maar in de meeste bubbels gaat het goed", zegt woordvoerder Nathaly de Wind.

Cijfers van hoeveel mensen uit Borger-Odoorn drugs gebruiken heeft VNN niet. "We moeten het ook in perspectief blijven zien. Stel dat eerst 80 procent niet gebruikte en nu 78 procent. Dat is een toename van 2 procent, maar dan gebruikt nog steeds het grootste deel van de jongeren niet. Met de meeste jongeren gaat het goed."

Praten helpt

Over het gebruik bij voetbalverenigingen zegt VNN het volgende: "Wat we weten is dat drugsgebruik een afspiegeling is van de samenleving en sportverenigingen zijn ook een afspiegeling van de samenleving. Dus als het in onze samenleving voorkomt, dan komt het bij sportverenigingen ook voor."