Onbegrip bij Drentse sauna-eigenaar na coronapersconferentie

Onder meer kappers en rij-instructeurs hoorden gisteravond dat ze deze maand weer aan de slag kunnen. Dat is een opening, waar Gielen en de rest van de saunawereld slechts van kunnen dromen. Zijn Thermen & Wellness Anholts in Schoonebeek kan, als alles meezit, pas weer vanaf 1 september weer bezoekers verwelkomen.

"We accepteren het, maar we blijven actief", zegt Gielen nuchter. Maar waarom bijvoorbeeld horecazaken eerder dan saunabedrijven aan de slag kunnen, begrijpt Gielen niet. "Ik kan alleen maar gissen waarom dat zo is. Is onze lobby misschien niet sterk genoeg? Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat het aan hygiëne ligt. Die hebben we hoog in het vaandel staan."

Het gat blijft

Gielen zegt dat hij het van de zonnige kant blijft bekijken. Het lichtpuntje zit in het opnieuw toestaan van de contactberoepen. "We hebben massage- en pedicureruimtes die we kunnen gebruiken. We proberen te schakelen door mogelijkheden aan te bieden die we kunnen leveren."

Daarnaast zou het bedrijf volgens de sauna-eigenaar met het restaurant en zwembad inkomsten kunnen genereren. "Maar we zijn een saunabedrijf. Daar verdienen we de hoofdinkomsten mee", aldus Gielen. "Ik zie dus mogelijkheden, maar het vult niet het gat dat is ontstaan."

Hoop op snellere opening

Gielen hoopt op een nieuw steunpakket. "Financieel blijven we afhankelijk van ondersteuning van de overheid." Maar het beste zou zijn dat hij nog voor 1 september weer saunabezoekers kan verwelkomen. Hij ziet het voor zich dat de saunabranche samen met andere branches optrekt. Een andere mogelijkheid is dat publieke verontwaardiging een verschil maakt. "Misschien dat we in het kielzog dan eerder open kunnen."

De Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven (VNSWB) liet na de persconferentie van Rutte weten 'teleurgesteld', 'geschrokken' en 'verbijsterd' te zijn. Volgens voorzitter Jos Keizer zijn er geen inhoudelijke argumenten om sauna's en wellnesscentra achter in de rij te zetten. "Terwijl onze branche juist heel veel meer fysieke ruimte en mogelijkheden biedt en juist éérder open zou kunnen. Wat zijn de inhoudelijke argumenten? Daarover willen we graag met de overheid in gesprek."

Lees ook: