Drenthe Rally gaat dit jaar niet door: 'Het is doodzonde'

Voor de proeven in het buitengebied zijn gemeentelijke vergunningen nodig. De gemeente Aa en Hunze heeft volgens de organisatie besloten geen vergunning te verlenen. Daarnaast heeft de organisatie van de gemeente Tynaarlo en gemeente Assen nog geen uitsluitsel gekregen of er een vergunning verleend gaat worden voor het verrijden van de buitenproeven.

Korte termijn

De organisatie zegt door het uitblijven van een duidelijke beslissing geen kans meer te zien om de rally op deze korte termijn nog op een verantwoorde manier te organiseren en te communiceren. "Wij zijn hierdoor gedwongen het evenement voor de geplande datum te annuleren en te bekijken of het alsnog doorgang zou kunnen vinden in het voorjaar van 2024" , meldt Henk-Peter Meilink van het organiserende The Rally Foundation.

"Het is doodzonde, we moesten nu wel een besluit nemen", zegt medeorganisator Lee van Dam. "Anders hadden we nu extra kosten moeten maken. Dan moet je denken aan het reserveren van hotelkamers voor de deelnemers en het drukken van het programmaboekje. En we hebben natuurlijk ook al kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor promotie. We gaan de schade komende week bekijken."