Rechter: 'Tankstation Oeveraseweg in Havelte mag er komen'

Bedrijven aan de Oeveraseweg in Havelte hebben geen gelijk gekregen van de hoogste bestuursrechter. Ze probeerden bij de Raad van State de bouw tegen te houden van een onbemand tankstation, dat oliehandel Kreuze wil bouwen. De Raad van State gaat niet mee in de bezwaren van omwonenden en bedrijven.

Verkeersonderzoek

De Raad van State valt wel over het feit dat Westerveld het bestemmingsplan in eerste instantie heeft vastgesteld zonder te kijken naar de verkeersgevolgen, hoewel de bezwaren toen al wel bij de gemeente bekend waren. De hoogste bestuursrechter stapt echter over deze handelswijze heen omdat de gemeente Westerveld in een later stadium alsnog een verkeersonderzoek heeft laten uitvoeren.