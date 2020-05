Sportschoolhouders balen van septemberopening: 'De moed zakte me in de schoenen'

"Ik was enigszins gefrustreerd en dan denk ik dat ik me nog rustig uitdruk. Ik had verwacht dat ik richting juni wel weer open kon. Volgens de branche-organisatie voldoen we aan alle voorwaarden, protocollen liggen klaar. En dan hoor je dat je pas op 1 september weer open mag. Nou, toen sloeg de frustratie wel even toe - en de boosheid ook." Het uitstel van opening is dus geen twee weken, maar drie maanden. "Hoe gaan we dat doen? De moed zakte me gisteravond wel in de schoenen."

Ook Bouwina Harthoorn van Atlas Sport in De Wijk snapt niets van het besluit. "Er zit geen enkele redenatie onder en dat maakt het onacceptabel. We hadden verwacht per 1 juni open te mogen, de logica ontgaat me volkomen." De protocollen zijn ook allemaal goedgekeurd door het ministerie, zegt Harthoorn. "Er is zo wel heel weinig perspectief. Ik verwacht dat dit de doodssteek voor heel veel sportscholen gaat betekenen."

Sportschool aangepast

De afgelopen tijd is er van alles veranderd in de sportschool van Popping, waar ook een zwembad aanwezig is. "We hebben alles aangepast op anderhalve meter, ook bij het zwemmen. Er zijn stickers voor de kinderen op de vloer zodat ze zich aan de anderhalve meter kunnen houden, er staan schermen tussen de loopbanden. Bij ons was bijna alles al op afspraak en zonder grote massa's."

Volgens het kabinet is het nog te riskant om de sportscholen nu al ruim baan te geven. De sporters komen om zich in het zweet te werken en dat brengt risico's met zich mee. Onterecht, vindt Popping. "Wij vinden het veilig, maar dat is een discussie. Naast de spatschermen is alles verruimd, bijna alles op bijna 2 meter afstand. Dat zou moeten kunnen."

Vaste lasten gaan door

"We zijn straks vijf maanden dicht", zegt Harthoorn. "Dat is voor het personeel natuurlijk ook heel vervelend. Die hebben nu weinig te doen." Harthoorn verwacht die periode wel te kunnen overbruggen. "Maar als sportschool hebben we wel onze vaste lasten en betalen het personeel gewoon door. Zonder de zekerheid dat we na 1 september wel open kunnen. Het is maar afwachten wat Rutte dan gaat doen."

Er is ook wat goed nieuws: het zwembad van de sportschool in Emmen mag wel weer open. "Morgenvroeg komt er vanuit de zwembadbranche een speciaal protocol en dan gaan we maandag weer starten met het zwemmen, aldus Popping"