Campingsanitair dicht tot 1 juli: 'Onacceptabel en niet onderbouwd'

"Iedereen heeft begrip gehad de afgelopen tijd", zegt Ellens. "Maar ik snap niet dat we straks wel met een mondkapje op, dicht op elkaar, gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, maar dat je niet fatsoenlijk mag kamperen in het weidse Drenthe. Wij hebben de afgelopen weken gewerkt aan protocollen waaruit blijkt dat we heel goed anderhalve meter kunnen waarborgen."

'Juni als testmaand'

Ook Sanne Veenstra van camping De Berenkuil in Grolloo had de maatregel van 1 juli graag anders gezien. "Het is voor ons dubbel. Aan de ene kant zijn we blij dat we eindelijk zekerheid hebben, aan de andere kant hoop je op 1 juni. Want dan krijgen we de kans om mondjesmaat mensen toe te laten en zo te kijken of het afstand houden in het sanitair werkt. Met het openstellen van de toiletgebouwen op 1 juli zit je een week voor de zomervakantie. Het is dan direct heel druk. Juni zou een mooie 'testmaand' kunnen zijn."

Ellens vult aan: "Het openstellen 1 week voor de zomervakantie is in strijd met het spreidingsbeleid. Heel veel mensen gaan dan op vakantie. De Duitsers openen hun sanitair ook in juni: precies hierom."

Grotere omzetverliezen dan verwacht

Daarnaast vreest de belangenbehartiger van de recreatiesector voor nog grotere omzetverliezen dan verwacht. "Voor 440 duizend slaapplaatsen bij campings, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven, zeilscholen en jachthavens die afhankelijk zijn van sanitaire voorzieningen is dit een nekslag. Naast de Pasen en de meivakantie wordt nu ook Hemelvaart en Pinksteren door de neus van onze ondernemers geboord. We hadden nog hoop om het seizoen deels goed te kunnen maken, maar dat lijkt nu ver weg", staat er in een brandbrief te lezen.

Camping De Berenkuil kampt zelfs met een verlies van 100%. "Wij kunnen dit hebben, maar als we de schade kunnen beperken door toch iets eerder open te kunnen zou dat fijn zijn. Laat ons gewoon weer camping zijn", aldus Veenstra.

Hiswa-Recron eist onmiddellijke actie van het kabinet en de veiligheidsregio's om ervoor te zorgen dat de maategel van '1 juli open' wordt teruggedraaid en er maatwerk wordt geleverd voor de watersport- en recreatiesector. "Ik houd hoop", zegt een vastberaden Veenstra. "Het moet, het moet, het moet!"