Coronalocaties VanBoeijen en Cosis open voor andere patïenten

Zorgorganisaties VanBoeijen en Cosis stellen hun corona-afdelingen ook open voor patiënten van andere zorgorganisaties in Drenthe. De twee zorginstellingen beschikken sinds begin april over drie locaties om met corona besmette cliënten op te vangen.

In overleg met Zilveren Kruis en Menzis is besloten om de opvang voor de hele regio te doen. Zo'n twaalf andere Drentse zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg kunnen hun corona-patiënten op de locaties laten opvangen.

Milde klachten

Groepsaccommodatie De Kibbelhof in Schoonoord is geschikt voor dertig cliënten met milde klachten die in hun eigen omgeving niet geïsoleerd kunnen worden. De Kibbelhof is specifiek ingericht voor vakanties voor mensen met een (lichamelijke) beperking. De cliënten worden verzorgd door Cosis-medewerkers.

Binnen VanBoeijen zijn twee aparte verpleeglocaties voor maximaal zestien cliënten opgezet in Assen en Meppel. Deze locaties zijn bestemd voor cliënten die intensieve medische zorg nodig hebben. Ze worden bemenst door verpleegkundig medewerkers en artsen van VanBoeijen.

Volgens een woordvoerder heeft tot nu toe één cliënt met het coronavirus gebruik gemaakt van de opvang.