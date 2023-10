Verleggen Stheemanstraat eerste stap naar aanleg megabuffer Bargerveen

Het verleggen van de Stheemanstraat? Gaat dat nog door? Bij sommige inwoners van Nieuw-Schoonebeek was de indruk ontstaan van niet. Want dat plan was al zolang onderweg. Maar gisteravond werd duidelijk dat de weg alsnog op de schop gaat en een halve kilometer naar het zuiden opschuift.

De ingreep is nodig om ruimte te bieden voor de aanleg van een omvangrijke waterbuffer langs de zuidrand van hoogveenreservaat Bargerveen. Het verplaatsen van de Stheemanstraat kan min of meer gezien worden als het startschot van dat plan.

Uitdroging

'Weglekken' van grondwater met uitdroging als gevolg. Problematiek waar het Bargerveen momenteel mee te kampen heeft. Funest, want zonder een stevige waterhuishouding droogt het unieke hoogveen in het gebied uit, met inklinking als gevolg.

Een kleine tien jaar geleden is er een start gemaakt met verbetermaatregelen, met onder andere de aanleg van kades en waterbuffers bij onder meer Weiteveen en Zwartemeer. De grootste opgave staat echter nog voor de deur: de aanleg van de buffer Zuid bij Nieuw-Schoonebeek. Deze strekt zich straks een halve kilometer uit tussen de Kerkenweg en de Duitse grens. Goed voor 220 hectare aan nieuwe natuur, een omvang van ongeveer tien keer dierenpark Wildlands.

Balanceertruc

Voor de aanleg van de buffer moest er nog wel een papierberg overwonnen worden. Procedureel had het veel voeten in de aarde: onderzoeken, bestemmingsplanwijzigingen en vergunningstrajecten. De van oorsprong boerengrond moest een natuurbestemming krijgen en de waterhuishouding moest op de schop. Een hogere waterstand is nodig voor de natuur, maar de omliggende landbouw heeft belang bij het omgekeerde. Bovendien houden omwonenden graag droge voeten. Kortom, een balanceertruc die veel rekenwerk inhield.

Parkeerplaatsen

Maar nu dat er allemaal opzit, kan er eindelijk doorgepakt worden, legde projectleider Carolien van de Bles van uitvoeringsorganisatie Prolander uit aan een bomvolle Dorpshoeve (80-100 belangstellenden) in Nieuw-Schoonebeek. De eerste noodzakelijke stap die genomen moet worden is dus de Stheemanstraat. Er wordt op die manier ruimte gemaakt voor de buffer en de landbouwgronden blijven zo bereikbaar.

Volgens Van de Bles starten de voorbereidende werkzaamheden op maandag met het verwijderen van bosschages. Er wordt begonnen aan de Kerkenweg en dan gaat het in fases richting de Duitse grens. De nieuwe weg zal begin april volgend jaar worden opgeleverd, waarna de oude Stheemanweg komt te vervallen.

Op dat traject komt in de toekomst een nieuwe grenskade langs het Bargerveen. Langs de nieuwe weg worden op drie punten parkeervoorzieningen aangelegd, vanaf waar bezoekers het natuurgebied kunnen intrekken.

Recreatie en horeca

Naast natuurbehoud en -herstel moet het gebied de omgeving ook economische kansen bieden. In een deel van de buffer is er ruimte (1,5 hectare) voor recreatie, horeca en overnachtingsmogelijkheden (ecolodges). Volgens Van de Bles hebben zich al diverse ondernemers met ideeën gemeld. Voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt, moeten er eerst nog wel wat stappen worden ondernomen: in het voorjaar van 2024 wordt het definitieve ontwerp van Buffer Zuid gepresenteerd. De aanleg zal in het daaropvolgende jaar starten. De aanleg zal twee tot drie jaar in beslag nemen.